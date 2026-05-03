K zápisu do školky už s ročním dítětem? Jinak právo na místo pro tříletého neplatí

Novela zákona o dětských skupinách z dílny MPSV má vyjít vstříc rodičům čerstvě tříletých dětí. Podle školského zákona mají nárok na přijetí do školky až od září následujícího po třetích narozeninách, což je při skončení tříletého rodičovského příspěvku a nutnosti návratu do práce, když je dítě narozené například v lednu, zásadní problém.
Zákon o dětských skupinách přišel letos v lednu s novinkou, která na první pohled dává smysl. Ale ve skutečnosti nárok na místo ve školce mírně komplikuje.
Místo v MŠ a zkrácení „rodičáku“
Podle nového zákona se musí najít místo ve školce nebo dětské skupině hned po třetích narozeninách dítěte. Bez čekání na září. Důvodem je zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku, který rodiče dříve mohli pobírat do 4 let věku dítěte, nově (u dětí narozených v roce 2024 a mladších) jsou to jen tři roky.
Z důvodové zprávy k novele zákona o dětských skupinách:
„V souvislosti s úpravami parametrů rodičovského příspěvku (čerpání do 3 let věku) se navrhuje posílit dostupnost kapacit předškolních zařízení pro rodiče dětí od dosažení 3 let věku, kdy se pro dobu mezi třetími narozeninami a počátkem školního roku stanovuje obcím povinnost zajistit rodičům na žádost podmínky pro výchovnou péči o dítě, které nebylo přijato do spádové mateřské školy v termínu zápisu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), včetně kompenzace.“
Odpovědnost za nalezení místa pro všechny tříleté děti na svém území mají obce. Když místo ve své vlastní školce nenajdou, mají ho najít v dětské skupině nebo v jiné, nespádové školce. A pokud nenajdou ani to, nebo ho rodiče kvůli velké vzdálenosti od bydliště odmítnou, musejí jim platit. Tedy pokud se rodiče o finanční náhradu přihlásí. A pokud splní podmínky.
Podmínkou je stihnout zápis
Tou nejdůležitější je, že dítě, resp. jeho rodiče, musí absolvovat zápis do MŠ v řádném termínu. Například pro rok školní rok 2026/27 se zápisy konaly od 15. března do 15. dubna 2026. Pro jaké děti byl tento zápis určený?
- Tradičně pro všechny, kterým budou nejpozději 31. srpna 2026 tři roky. Nárok na místo v MŠ mají ze zákona - toho školského.
- Dále i pro děti, kterým budou 3 roky do 31. srpna 2027. Těm budou sice v době začátku školního roku 2026/27 teprve dva, pokud ale jejich rodiče usilují o jejich umístění od 3. narozenin podle zákona o dětských skupinách, zápis absolvovat musí.
Rodiče musí myslet dopředu
Zákon sice rodičům usnadňuje nástup do práce ihned po třetích narozeninách dítěte, ale na to, aby toto své právo mohli plně využít, musejí myslet s velkým předstihem. V některých případech to znamená zapsat do mateřské školy už roční dítě.
Jak je to možné? Například u dětí narozených v květnu 2025, kterým budou tři roky v květnu 2028, má takové dítě nárok na místo od třetích narozenin jen v případě, že se zúčastní zápisu pro rok 2027/28, tedy v březnu až dubnu 2027, kdy mu bude jeden rok.
Taková interpretace nového zákona vyplývá podle vedoucí legislativní analytičky Sdružení místních samospráv Jindry Tužilové nejen ze zákona, ale také z metodiky MPSV. Již dříve k tomu uvedla, že rodiče kvůli tomu musejí být „víc než předvídaví“.