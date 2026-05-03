K zápisu do školky už s ročním dítětem? Jinak právo na místo pro tříletého neplatí

Pavla Žáková
  6:00
Tříleté děti do školky ihned, ne až od následujícího září. Tak by se ve zkratce dala shrnout novela zákona, která začala platit letos v lednu. Aby ale rodiče mohli tuto výhodu využít, musí do školky zapsat v některých případech i roční dítě.

Školička Mezi květy vznikla ve spolupráci s domovem pro seniory Chodov a sídlí přímo v jeho areálu. (19. června 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Novela zákona o dětských skupinách z dílny MPSV má vyjít vstříc rodičům čerstvě tříletých dětí. Podle školského zákona mají nárok na přijetí do školky až od září následujícího po třetích narozeninách, což je při skončení tříletého rodičovského příspěvku a nutnosti návratu do práce, když je dítě narozené například v lednu, zásadní problém.

Zákon o dětských skupinách přišel letos v lednu s novinkou, která na první pohled dává smysl. Ale ve skutečnosti nárok na místo ve školce mírně komplikuje.

Místo v MŠ a zkrácení „rodičáku“

Podle nového zákona se musí najít místo ve školce nebo dětské skupině hned po třetích narozeninách dítěte. Bez čekání na září. Důvodem je zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku, který rodiče dříve mohli pobírat do 4 let věku dítěte, nově (u dětí narozených v roce 2024 a mladších) jsou to jen tři roky.

Z důvodové zprávy k novele zákona o dětských skupinách:

„V souvislosti s úpravami parametrů rodičovského příspěvku (čerpání do 3 let věku) se navrhuje posílit dostupnost kapacit předškolních zařízení pro rodiče dětí od dosažení 3 let věku, kdy se pro dobu mezi třetími narozeninami a počátkem školního roku stanovuje obcím povinnost zajistit rodičům na žádost podmínky pro výchovnou péči o dítě, které nebylo přijato do spádové mateřské školy v termínu zápisu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), včetně kompenzace.“

Odpovědnost za nalezení místa pro všechny tříleté děti na svém území mají obce. Když místo ve své vlastní školce nenajdou, mají ho najít v dětské skupině nebo v jiné, nespádové školce. A pokud nenajdou ani to, nebo ho rodiče kvůli velké vzdálenosti od bydliště odmítnou, musejí jim platit. Tedy pokud se rodiče o finanční náhradu přihlásí. A pokud splní podmínky.

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Podmínkou je stihnout zápis

Tou nejdůležitější je, že dítě, resp. jeho rodiče, musí absolvovat zápis do MŠ v řádném termínu. Například pro rok školní rok 2026/27 se zápisy konaly od 15. března do 15. dubna 2026. Pro jaké děti byl tento zápis určený?

  • Tradičně pro všechny, kterým budou nejpozději 31. srpna 2026 tři roky. Nárok na místo v MŠ mají ze zákona - toho školského.
  • Dále i pro děti, kterým budou 3 roky do 31. srpna 2027. Těm budou sice v době začátku školního roku 2026/27 teprve dva, pokud ale jejich rodiče usilují o jejich umístění od 3. narozenin podle zákona o dětských skupinách, zápis absolvovat musí.

Rodiče musí myslet dopředu

Zákon sice rodičům usnadňuje nástup do práce ihned po třetích narozeninách dítěte, ale na to, aby toto své právo mohli plně využít, musejí myslet s velkým předstihem. V některých případech to znamená zapsat do mateřské školy už roční dítě.

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Jak je to možné? Například u dětí narozených v květnu 2025, kterým budou tři roky v květnu 2028, má takové dítě nárok na místo od třetích narozenin jen v případě, že se zúčastní zápisu pro rok 2027/28, tedy v březnu až dubnu 2027, kdy mu bude jeden rok.

Taková interpretace nového zákona vyplývá podle vedoucí legislativní analytičky Sdružení místních samospráv Jindry Tužilové nejen ze zákona, ale také z metodiky MPSV. Již dříve k tomu uvedla, že rodiče kvůli tomu musejí být „víc než předvídaví“.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

3. května 2026

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montaprnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

3. května 2026

Pořád věřím, že malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět, říká profesor Frouz

Premium
Jan Frouz

Emise oxidu uhličitého stále rostou, oteplování Země pokračuje a aktuální konflikty a krize jako by dosavadní zelené plány tak trochu odsouvaly na vedlejší kolej. Byly naše závazky v boji s...

3. května 2026

Vztah jako lék na nervy: Funguje skvěle, pokud mu tedy zrovna nevypršela záruka

ilustrační snímek

Samota škodí zdraví stejně jako patnáct cigaret denně. To není reklamní slogan výrobců seznamovacích aplikací, ale závěr seriózních výzkumů. Šťastný vztah totiž funguje jako biologický obranný štít....

3. května 2026

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Filipíny - Ostrov Bohol

Ačkoliv země Perského zálivu nepatří mezi hlavní světové producenty zemědělských plodin, začíná válka s Íránem výrazně narušovat globální potravinové řetězce. Uzavřený Hormuzský průliv a poškozená...

3. května 2026

Ruská elita pocítila vichr války. Ale může jen žadonit před carem, píše ruský historik

Premium
Ruská herečka a influencerka Viktorija Bonja na filmovém festivalu v Cannes...

Do Ruska se vrátila prastará tradice „čelobití“. S poníženou prosbou k vládci vystoupila instagramová hvězda Viktoria Boňová a posteskla si na blokování internetu. „Rusům se poprvé od začátku války...

3. května 2026

Zrušení odkladů bude náraz. Učitelé vůbec nevědí, co všechno je čeká, říká expert

Premium
Nový programový ředitel společnosti EDUin Jan Vöröš Mušuta. Předtím devět let...

Od září do škol nastoupí první část dětí, které podle nových pravidel už nemohly dostat odklad. Za dva roky ho už nedostane žádné šestileté dítě, které nebude mít závažné zdravotní důvody. Nový...

3. května 2026

Vlivní republikáni varují před stažením amerických vojáků z Německa

Roger Wicker.

Oznámené stažení 5000 amerických vojáků z Německa a zrušení plánovaného vyslání praporu pro dalekonosnou palbu do stejné země vyvolává obavy, podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému prezidentu...

2. května 2026  21:46

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

2. května 2026  20:04

Ekonomika šoku v Pásmu Gazy. Na humanitární pomoci zbohatla nová elita

Premium
V Gaze se letos otevřelo nové nákupní středisko Lacasa mall.

Obyvatelé Pásma Gazy nadále přežívají v troskách a humanitární pomoc vázne. Situace ale dala za vznik úzké vrstvě podnikatelů, kteří údajně na dodávkách oné pomoci zbohatli a profitují z nedostatku...

2. května 2026

Oportunista, který měl rád luxus. Zdeněk Fierlinger je symbolem hrobaře vlastní strany

Premium
Zdeněk Fierlinger na snímku z 21. května 1948 mluví na předporadě krajského...

Olomoucký rodák a československý politik Zdeněk Fierlinger si vysloužil pověst hrobaře sociální demokracie, stal se lokajem sovětského režimu a patrně i agentem nechvalně proslulé NKVD. Jeho podpisy...

2. května 2026

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

2. května 2026  14:34,  aktualizováno  19:57

