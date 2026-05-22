V květnu 1945 se na poslední chvíli pokoušel vyjednávat s Američany o kapitulaci nebo vzniku přechodné vlády. Když neuspěl, uprchl ráno 9. května 1945 s rodinou z Prahy. Američané ho však v Rokycanech zadrželi a dopravili do německého Wiesbadenu, kde byl později vyslechnut.
Tam ho vystopoval český lovec válečných zločinců Bohuslav Ečer. Frank se tehdy označoval za politického vězně a tvářil se překvapeně, že má být stíhán za válečné zločiny. Frankovo vydání zpět do Československa přikázala americká vláda 31. července 1945, k vlastnímu předání došlo 7. srpna. Na letišti v Ruzyni byl Frank oficiálně zatčen a tajně eskortován na Pankrác. Úřady se bály lynče.
V případě K. H. Franka byla poprava jen pro pozvané a rozdávaly se na ni lístky. Vydáno jich bylo pět tisíc. V první řadě seděly lidické ženy. Proti lidem, kteří vstupenky nezískali, musela před věznicí zasahovat policie.