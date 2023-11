Týraným dětem stát nepomůže. Jurečkův resort připravil nefunkční zákon

„Výslechy se opakovaly asi třikrát, vždycky trvaly přes tři hodiny. Bylo to strašně vyčerpávající. Ptali se na všechno, pořád dokola. Ze stresu a znechucení se mi několikrát udělalo špatně a pozvracela jsem se. Výslech tím ale neskončil, pokračovalo se dál. Fotili mě taky ve spodním prádle. Nikdo mi nedokázal vysvětlit, k čemu to bude, prý že se to zařadí do spisu,“ popisuje přístup policie při vyšetřování Klaudie, kterou od narození do šestnácti let týrala matka a znásilňoval strýc.

„Velká část dětí, které si řeknou o pomoc, dnes skončí v ústavní péči nebo se k pomoci nedostanou vůbec a končí v psychiatrických léčebnách.“