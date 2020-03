Jurečka chce, ať jeden rodič může zůstat doma s dítětem a mít celý plat

12:01 , aktualizováno 12:24

Předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka vyzval, aby bylo přijato opatření, aby rodiče mohli zůstat doma s dětmi kvůli zavřeným školám, ale šlo jim sto procent platu. „Týkalo by se to jednoho z rodičů, jednalo by se o překážku v práci,“ řekl Jurečka. V první fázi by to podle Jurečky zaplatily firmy, ve druhé státní rozpočet.