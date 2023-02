Jurečka přiznal, že kvůli vysokým nákladům může koalice přehodnotit výchovné

Jurečka před tím jednal se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Probírali spolu i návrh vlády na nižší mimořádnou valorizaci důchodů. Pavel zatím neřekl, zda by zákon podepsal, pokud ho koalice ve Sněmovně prosadí.

Průměrná starobní penze by podle návrhu zákona měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. „Jsme si vědomi toho, že úpravou valorizace snižujeme původní valorizační mechanismus, který byl nastavován v době, kdy tehdejší autoři nepočítali s tím, že by tady byly roky s takovou vysokou inflací,“ řekl Jurečka po jednání vlády.

Ministr práce a sociálních věcí ve středu znovu obhajoval to, že chce vláda zákon prosadit ve stavu legislativní nouze, což je i podle některých ústavních právníků na hraně a není jisté, že by to obstálo u Ústavního soudu, na který se plánuje obrátit opozice, když schválení zákona nezabrání v parlamentu.

Jurečka říká, že vláda musela tuto cestu k prosazení nižší valorizace penzí zvolit, protože opozice avizovala, že by vetovala projednání zákona ve zkrácených lhůtách. Pavel si vyslechl všechny argumenty pro snížení valorizace. Ptal se na všechna úskalí s tím spojená.

Se zvoleným prezidentem řešil nejen problematiku důchodů, ale i změny systému kontrol sociálních dávek. Úřad práce totiž nevidí všechny příjmy, například pracovníků na dohodu o provedení práce. Jurečka chce, aby systém dávek byl adresný, férový a motivační.

„Kdybychom nechali mechanismus v té původní podobě, tak by to znamenalo, že bychom v červnu v rámci letošního roku zvýšili výdaje na důchody o částku 34,4 miliardy korun s dopady na příští rok v objemu 58,8 miliardy korun. To znamená, trvale bychom zvýšili další výdaje ze státního rozpočtu v objemu skoro 94 miliard korun,“ uvedl Jurečka minulý týden po minulém jednání vlády, na němž se dohodla na tom, jak má změna vypadat.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek.

Podle vládou navržené novely má mít zvýšení penzí dvě složky. První má být zvýšení důchodů o 400 korun stejnou částkou všem, a pak k tomu ještě další růst nad tuto částku ve výši 2,3 %. Místo 34,4 miliardy korun to má letos stát 15,4 miliardy korun navíc.