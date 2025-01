Jurečka představuje digitalizaci. 70 tisíc rodičů žádalo o příspěvek na děti, řekl

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr na úvod promluvil o novém digitálním a efektivnějším procesem vyřizovat určité žádost, které se týkají správy sociálních věcí. Nově bude možnost podívat se na pojistné doby, na výpočet budoucích penzí, ošetřovné příspěvek na děti.

„Více než 70 tisíc rodičů se týkalo elektronického podání žádostí při příspěvku na děti,“ uvedl Jurečka statistiku pro minulý rok,“ uvedl ministr. Nově je od roku 2025 možné žádat o ošetřovné na dítě, což bude pro rodiče i úřady daleko jednodušší cesta, jak celý celý proces vyřídit.

Slovo si převzal ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček, který hovoří žádosti o důchod online. Boháček odhaduje, že pro roky 2025/ 26 jich bude zhruba 200 tisíc.

„Není potřeba jezdit na okresní správu, což je pro některé lidi záležitost i s cestou na celý den. To vše by měla online žádost důchod zjednodušit,“ uvedl Boháček. Nově bude možné provést i konzultaci o důchodech online, při které žadatelé uvidí výši své budoucí penze.

Od roku 2025 si současná vláda slibuje, že bude plně digitalizovaná Česká správa sociálního zabezpečení a 95 procent agend ministerstva práce a sociálních věcí.

Ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Boháček informoval na konci roku 2024 o zkrácení doby od momentu podání žádosti o důchod do samotné výplaty penze. „V průměru jsme na 24 dnech. To se od ledna, kdy to bylo okolo 90 dnů, výrazně zlepšilo. Vloni v listopadu jsme byli na nějakých 86 dnech,“ pochválil počínání své agendy šéf sociálky.

Online si mohou dále lidí v Česku požádat například o starobní, invalidní i pozůstalostní důchod. A žadatelů stále přibývá. Celkově podalo 8123 lidí od zavedení této možnosti žádosti online o některý z typů důchodu.

Nový systém ve zkušební verzi

V digitalizaci ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo významný posun v srpnu 2022, kdy začala fungovat klientská zóna Jenda jakožto pomocník při žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. O rodičovský příspěvek se může žádat elektronicky od srpna 2023, o příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě od prosince 2023.

„Klientská zóna Jenda nám umožňuje, aby 200 tisíc lidí už nechodilo na úřady,“ řekl šéf resortu práce a sociálních věcí. „Už nikdo nebude běhat s žádnými papíry,“ slíbil Jurečka. Boháček před rokem řekl, že nový informační systém pro evidenci a vyplácení penzí by měl jeho úřad mít od roku 2026.

Premiér si digitalizaci pochvaluje

„Digitalizujeme lépe než Německo a příští rok v tom budeme pokračovat,“ okomentoval progres předseda vlády Petr Fiala. „Poprvé bude možné příští rok použít eDoklad u voleb,“ řekl loni Rakušan. Nový sytém, jehož testováni započne v průběhu ledna 2025, pokryje většinu agend ministerstva vnitra.

Umožní například nahlásit ztrátu dokladu, narození dítěte či změnu doručovací adresy. Novinkou bude elektronická matrika nebo digitalizace cizinecké agendy. Do eDokladů v příštích měsících přibude i řidičský průkaz.

Do provozu se má dostat také systém eSbírka, ve kterém se budou objevovat všechny zákony, nařízení vlády i další legislativní akty. „Jde o státem garantovaný přístup k právu, není tam žádná placená verze,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan.