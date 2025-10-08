SPD v žádném případě nemá dostat vnitro, prohlásil Jurečka. Okamura ho vytáčí

„Tady vidíme, že přijde Tomio Okamura a řekne já chci vnitro, hlavu policejního prezidenta, protože si policie dovolila trestní stíhání vůči mé osobě. No co to je? Kde jsme? Mě úplně vytáčí, co si tito lidé dovolují,“ řekl Jurečka.
Reakci šéfa ANO Andreje Babiše, který jedná o vládě s SPD a Motoristy sobě, má Jurečka za hodně slabou. „Babiš to měl naprosto odmítnout a ne říkat, že to není vhodné. To vůbec nepatří do vyspělé demokratické společnosti, to je útok na právní stát,“ prohlásil lidovecký politik.
Okamura v úterý uvedl, že na postu policejního prezidenta je potřeba udělat výměnu. „Chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ uvedl. Státní zástupce v srpnu podal obžalobu na Okamuru kvůli podněcování k nenávisti, hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení. Okamura stíhání označuje za politicky motivované.
Babiš označil Okamurův výrok za nevhodný. „To se mu nepovedlo, protože to vypadá, že má k tomu stejný přístup jak pan Rakušan, který odvolával policejního prezidenta ještě předtím, než se stal ministrem vnitra. Takže to je velice nevhodný výrok,“ poznamenal Babiš na adresu Okamury, s nímž jedná o nové vládě.
Rakušan se před nástupem do funkce koncem roku 2021 sešel s tehdejším policejním šéfem Janem Švejdarem, který několik dní poté oznámil, že podá žádost o odchod do civilu. Rakušan později schůzku označil za nešťastnou, opakovaně odmítl, že by Švejdara ke konci ve funkci tlačil.
Na dotaz, zda si má hnutí SPD po takových výrocích nárokovat vedení ministerstva vnitra, Babiš řekl, že to je správná otázka, kterou bude řešit.
Jurečkovi přijde absurdní ještě jiná věc, a to, že se čtyři dny mluví o tom, jak Babiš vyřeší střet zájmů, který má jako vlastník holdingu Agrofert.
„Ten člověk byl odvolacím soudem uznán vinným ve dvou záležitostech. Takže my tady budeme mít premiéra, který je odsouzen. Teď je otázka, jestli to bude dokončeno, jestli případně ještě bude vydán. Budeme tady mít předsedu hnutí, který usiluje o resort vnitra, který říká takové věci, to je fakt bizarní situace,“ prohlásil ministr.