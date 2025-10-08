SPD v žádném případě nemá dostat vnitro, prohlásil Jurečka. Okamura ho vytáčí

Josef Kopecký
  11:21
Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat „V žádném případě ho nemá dostat,“ řekl ve středu Jurečka na vládě.
Ministr práce a sociálnícn věcí Marian Jurečka ve Sněmovně (9. září 2025)

Ministr práce a sociálnícn věcí Marian Jurečka ve Sněmovně (9. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Marián Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci. (4. října 2025)
Marian Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci (4. října 2025)
Marián Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci. (4. října 2025)
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na...
10 fotografií

„Tady vidíme, že přijde Tomio Okamura a řekne já chci vnitro, hlavu policejního prezidenta, protože si policie dovolila trestní stíhání vůči mé osobě. No co to je? Kde jsme? Mě úplně vytáčí, co si tito lidé dovolují,“ řekl Jurečka.

Reakci šéfa ANO Andreje Babiše, který jedná o vládě s SPD a Motoristy sobě, má Jurečka za hodně slabou. „Babiš to měl naprosto odmítnout a ne říkat, že to není vhodné. To vůbec nepatří do vyspělé demokratické společnosti, to je útok na právní stát,“ prohlásil lidovecký politik.

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

Okamura v úterý uvedl, že na postu policejního prezidenta je potřeba udělat výměnu. „Chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravdu háklivý,“ uvedl. Státní zástupce v srpnu podal obžalobu na Okamuru kvůli podněcování k nenávisti, hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení. Okamura stíhání označuje za politicky motivované.

Babiš označil Okamurův výrok za nevhodný. „To se mu nepovedlo, protože to vypadá, že má k tomu stejný přístup jak pan Rakušan, který odvolával policejního prezidenta ještě předtím, než se stal ministrem vnitra. Takže to je velice nevhodný výrok,“ poznamenal Babiš na adresu Okamury, s nímž jedná o nové vládě.

Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku

Rakušan se před nástupem do funkce koncem roku 2021 sešel s tehdejším policejním šéfem Janem Švejdarem, který několik dní poté oznámil, že podá žádost o odchod do civilu. Rakušan později schůzku označil za nešťastnou, opakovaně odmítl, že by Švejdara ke konci ve funkci tlačil.

Na dotaz, zda si má hnutí SPD po takových výrocích nárokovat vedení ministerstva vnitra, Babiš řekl, že to je správná otázka, kterou bude řešit.

Jurečkovi přijde absurdní ještě jiná věc, a to, že se čtyři dny mluví o tom, jak Babiš vyřeší střet zájmů, který má jako vlastník holdingu Agrofert.

„Ten člověk byl odvolacím soudem uznán vinným ve dvou záležitostech. Takže my tady budeme mít premiéra, který je odsouzen. Teď je otázka, jestli to bude dokončeno, jestli případně ještě bude vydán. Budeme tady mít předsedu hnutí, který usiluje o resort vnitra, který říká takové věci, to je fakt bizarní situace,“ prohlásil ministr.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Češka z flotily pro Gazu je zpátky v Praze. Bylo to divadlo, říká Lipavský

Česká aktivistka, která byla součástí flotily pro Gazu, ve středu ráno přiletěla do Prahy. Šárku Přikrylovou přivítala desítka lidí s palestinskými vlajkami a transparenty. Ptali se jí mimo jiné na...

8. října 2025  8:45,  aktualizováno  11:33

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

8. října 2025  6:39,  aktualizováno  11:23

SPD v žádném případě nemá dostat vnitro, prohlásil Jurečka. Okamura ho vytáčí

Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat „V žádném...

8. října 2025  11:21

Obětí vraždy v Kolíně je dítě, potvrdila policie. Podezřelá není schopna vypovídat

Policie začala vyšetřovat tragický incident v Kolíně, kde v úterý nalezla v tamním bytě mrtvého člověka, jako vraždu. Obětí je nezletilé dítě. Na místě se zřejmě odehrála rodinná tragédie,...

8. října 2025  11:19

Hamás chce po Izraeli vrácení těl obou Sinvárů, v Egyptě vrcholí jednání

Palestinské teroristické hnutí Hamás chce, aby mu Izrael vrátil těla jeho zabitých vůdců Jahjáa Sinvára a jeho bratra Muhammada Sinvára. Izrael vydat tělo Jahjáa – strůjce útoku Hamásu ze 7. října...

8. října 2025  10:23,  aktualizováno  11:17

Americkým velvyslancem v Česku bude podnikatel Merrick, schválil Senát USA

Novým americkým velvyslancem v České republice bude podnikatel, investor a pedagog Nicholas Merrick. Nominanta prezidenta Donalda Trumpa v úterý schválil americký Senát. Ve středu to potvrdila...

8. října 2025  11:06

Lavrov jednal s Tálibánem. Nepouštějte nikoho na své základny, varoval

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý v Moskvě jednal s delegací radikálního hnutí Tálibán. A varoval ji před zahraniční vojenskou přítomností v Afghánistánu. Zdůraznil, že rozmístění...

8. října 2025  10:58

Soudce Kafka se přiznal k podvodu. Bál jsem se o život a platil vyděračům, tvrdí

Brněnský soudce Roman Kafka, který je od dubna ve vazbě v souvislosti s možnými podvody, v rozhovoru přiznal vinu. Tvrdí, že čelil vydírání. Ze strachu o sebe a o rodinu si peníze pro vyděrače...

8. října 2025  10:53

Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

8. října 2025  10:29

Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny

Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili jednašedesátiletého muže, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve...

8. října 2025  10:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Muž se obával, že našel oběť vraždy. Lebka v potoce však byla tisíce let stará

Muž poblíž Brna při hledání zaběhnutého psa narazil na lidské ostatky v potoce. S obavami, že jde o oběť nedávného trestného činu, zavolal policii. Přivolaný expert však stáří lebky určil na několik...

8. října 2025  10:20

Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda

Přímý přenos

Poprvé po volbách do Sněmovny se ve středu schází vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a...

8. října 2025,  aktualizováno  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.