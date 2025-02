„Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí její účinnosti, nebo do dosažení finančního limitu ve výši 10 milionů korun bez DPH,“ píše se v dokumentu. Z něj ale není jasné, za co bude ministerstvo agentuře Boomerang Communication platit.

Jurečkův resort se už změny snažil propagovat v minulém roce, série edukativních videí na sociálních sítích ale vyvolala kontroverze.