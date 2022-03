Jurečka apeluje na Čechy: Ubytujte u sebe prchající Ukrajince

Lidovecký ministr Marian Jurečka to řekl v ranním vysílání Radiožurnálu.

„Chtěl bych hodně apelovat na každého českého občana, pokud může poskytnout část toho přístřeší, pokud může někoho z válečných uprchlíků z Ukrajiny u sebe ubytovat, aby to z té běžné lidské solidarity udělal. My budeme hledat i cesty, jak jim o v tomto pomoci a přispět na část těchto nákladů,“ řekl Jurečka.

Podle něj je to hodně důležité i proto, aby se tito lidé dokázali rychle zorientovat a překonat jazykovou bariéru.

„Tady si dovolím takovou veřejnou výzvu a apel na lidi dobrého a otevřeného srdce,“ dodal ministr.

Jurečka to uvedl v souvislosti s obavou, že pokud by i nadále probíhala Putinova agrese vůči Ukrajině, ruská armáda i nadále bombardovala nemocnice a městskou zástavbu, můžeme očekávat mnohem více uprchlíků, než jich doposud dorazilo.

Hřivny Ukrajincům vyměnit nemůžeme

Ministr dále ve vysílání uvedl, že už v pondělí, nebo úterý prvního týdne válečného konfliktu jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem o tom, jak pomoci ukrajinským občanům směnit jejich ukrajinské hřivny.

„Bavili jsme se o tom, jestli na našem trhu lze najít řešení, které by stanovilo hodnotu kurzu nebo jak do toho směnného procesu vstoupit, ale nejsou na to nástroje a není to možné. Tady vláda nemůže pomoci,“ vysvětlil Jurečka s tím, že lidé budou muset počkat, až se kurz stabilizuje, a pak si donesené peníze mohou vyměnit.

Bez peněz prý ale podle něj nyní není nikdo z nově příchozích. Řekl, lidé, kteří by měli finanční nouzi, mohou žádat o speciální okamžitou pomoc, mezi Ukrajinci se navíc údajně i ví, že pro ně vláda připravuje měsíční příspěvek ve výši pěti tisíc korun.

„Předpokládám, že 21. března bychom mohli jet v tomto režimu (po schválení, podepsání prezidentem a vydáním ve Sbírce zákonů, pozn. red.) a podporu realizovat,“ uzavřel ministr práce a sociálních věcí Jurečka.