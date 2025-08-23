Minimální mzda příští rok vzroste o 1 600 Kč, řekl Jurečka. Dosáhne 43,4 % průměru

Autor: ,
  19:58aktualizováno  20:35
Minimální mzda se příští rok zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a podle kterého má v příštím roce minimální mzda dosáhnout 43,4 procenta průměrné mzdy. Tu makroekonomická prognóza ministerstva financí podle ČT stanovila na 51 497 korun.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Ten meziroční nárůst je o 1 600 korun. Teď zažíváme období – už poslední dva roky – kdy máme největší tempo růstu minimální mzdy a zvyšuje se kupní síla těchto lidí, kteří mají tyto nejnižší příjmy,“ řekl ČT Jurečka.

V loňském roce činila minimální mzda 18 900 korun, od letošního ledna se zvýšila na 20 800 korun.

Podle ČT nyní minimální mzdu pobírá zhruba 118 000 lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Spolu s minimální mzdou také od ledna vzrostou o téměř osm procent nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře.

Mzdy svižně rostou, průměr ale zatím zůstává pod 50 tisíci

Minimální mzda pro příští rok je nakonec o 200 korun nižší než ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo v červencovém odůvodnění návrhu na zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance, tehdy na základě dubnové makroekonomické predikce ministerstva financí zmiňovalo částku 22 600 korun.

Vláda loni v září stanovila koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 postupně na 47 procent průměrné mzdy.

Ministerstvo práce tehdy v podkladech uvedlo, že výdělková úroveň a minimální mzda v Česku patří v EU k nejnižším a koeficienty ke zvýšení přiblíží české příjmy částkám ve vyspělejších evropských zemích. Podle tehdejších údajů ministerstva měla ČR šestou nejnižší minimální mzdu z 22 států sedmadvacítky.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Minimální mzda příští rok vzroste o 1 600 Kč, řekl Jurečka. Dosáhne 43,4 % průměru

Minimální mzda se příští rok zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na...

23. srpna 2025  19:58,  aktualizováno  20:35

Na Nymbursku se srazily čtyři vozy a dodávka, jeden řidič zemřel, šest zraněných

Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce,...

23. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:31

Není úniku. Gangy unášejí ajťáky do Kambodži, jsou z nich otroci pro deepfake

Premium

Od našeho spolupracovníka v Asii Původně měli nastoupit na některou z IT pozic nebo převzít zákaznický servis. Namísto toho tisíce lidí skončily v rozsáhlých komplexech v pohraničních oblastech Kambodže, která se v postcovidové době...

23. srpna 2025

Režim neodpustil. Saúdové po 15 letech popravili protestanta z arabského jara

Džalál al-Labád a jeho bratři se v roce 2011 účastnili protestů, které byly součástí arabského jara. Teď, o 15 let později, byl popraven. Už dříve stejným způsobem zemřel jeho bratr, další na...

23. srpna 2025  19:21

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  19:10

Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu...

23. srpna 2025  13:08,  aktualizováno  18:49

„Rasistická“ ulice u české ambasády v Berlíně se přejmenovala. Letitý spor končí

Po letech sporů byla v sobotu večer přejmenována Mouřenínova ulice, tedy Mohrenstrasse v centru Berlína. Při odpoledním slavnostním aktu byly symbolicky odhaleny cedule s novým názvem ulice, která...

23. srpna 2025  9:11,  aktualizováno  18:19

Cesta za řízkem s knedlíkem. Z Broumova do Litomyšle vede krásná Jiráskova stezka

Na začátek kvízová otázka. Mohl se Alois Jirásek projít po Jiráskově cestě, jedné z našich nejznámějších dálkových tras? Já jsem se po ní prošel. I když se rovnou přiznávám, že jsem ji neprošel úplně...

23. srpna 2025  18:19

Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

Většinou nosí černou mikinu, khaki tričko či jiný vojenský oděv. Na pondělní schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se však Volodymyr Zelenskyj oblékl jinak. Přišel v černém kabátě...

23. srpna 2025  17:18

Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice...

23. srpna 2025  17:09

Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů...

23. srpna 2025  16:59

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva,...

23. srpna 2025  11:24,  aktualizováno  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.