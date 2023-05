Situace na úřadech práce je lepší, odbavujeme i do deseti dnů, tvrdí Jurečka

Marian Jurečka míní, že situace na úřadech práce se výrazně zlepšila. Z 221 tisíc žádostí na bydlení je nyní nevyřízených 9700. „Z toho 9050 jsou žádosti ve výzvě, tedy ty, kdy musí klient něco doplnit,“ řekl.

V minulých měsících se klienti po celé republice potýkali zpožděnými dávkami, to se již podle ministra v posledních měsících neděje. „Když přijde žadatel, do měsíce ho odbavíme,“ poznamenal Jurečka. Největší nápor je v Praze, v jiných místech v republice se podle ministra žádosti vyřizují někdy i během deseti dnů.

„Věřím, že do dvou let nebude muset běžný člověk vůbec na úřad chodit,“ uvedl Jurečka. V Česku podává nyní téměř 30 procent lidí žádost o příspěvek na bydlení online, v Praze to je 57 procent lidí.

V loňském roce vyplatil Úřad práce (ÚP) na příspěvcích na bydlení rekordních 8,5 miliard, v roce 2021 to bylo 6,6 miliard korun. Ministr očekává, že v letošním roce počet žádostí o příspěvky na bydlení poklesne. Měsíčně úřad vyplácí celkem kolem dvou milionů dávek.

Tabulkové platy na ÚP se letos nezvednou

Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková z SPD upozorňuje, že problém Úřadu práce tkví v nedostatečném počtu zaměstnanců. Řada lidí podle ní končí ve zkušební době, další odchází kvůli vysokému tlaku a nízkým platům. „To, že chybí velký počet zaměstnanců, určitě potvrdí i pan ministr,“ poznamenala.

Bývalá ministryně a současná poradkyně odborů Jana Maláčová z ČSSD kritizuje, že se nezvyšují zvýšit platy pracovníkům, kteří pracují u přepážek. Ministerstvo by podle ní nemělo krize řešit přes dávky, „protože to je nesystémové“.

Jurečka oponoval tím, že na mimořádných odměnách v loňském roce na Úřadu práce vyplatili kolem 500 milionů, letos to bude k miliardě. Tabulkové platy zaměstnanců se však letos zvedat nebudou. Jeho předchůdkyně to považuje za problém. „Nástupní plat je mizerný, tabulkové platy jsou mizerné,“ poznamenala.

Míč je na straně vlády

Politici se v nedělní debatě bavili také o konsolidačním balíčku, který vláda představila v polovině května na tiskové konferenci. Jeho součástí je i plánovaná důchodová reforma. Odbory ho kritizují a vyhlásily stávkovou pohotovost.

Lucii Šafránkové z SPD vadí, že vládní koalice s opozicí o podobě úspor nejednala. „Pokud má vzniknout opravdová důchodová reforma, má na tom být shoda napříč parlamentem,“ míní. Předseda hnutí Tomio Okamura vyzval odbory, aby vyhlásily generální stávku. Stávková pohotovost podle něj nestačí.

Jana Maláčová za posupem odborů stojí. „Postup, který ČMKOS zvolilo, je správný. Teď je míč na straně vlády,“ řekla.