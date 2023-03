Rezignaci jsem nezvažoval. Najmona jsem odvolal podle zákona, míní Jurečka

Podle Mariana Jurečky bylo odvolání šéfa Úřadu práce opodstatněné. Jeho práci kritizoval dlouho a neviděl zlepšení. V Partii řekl, že je připraven vysvětlit všechny okolnosti jejich rozhovoru.

O výši odměny, kterou by Najmon za odstoupení dostal, se prý nebavili. „Neumím říct, jak by ta mimořádná odměna byla velká, má svá pravidla. Nemohl jsem postupovat jinak. Půl roku jsem s ním projednával, jak to řešit. On jednotlivé kroky odmítal,“ řekl Jurečka.

Ministr v Partii rovněž vyzval ke zveřejnění nahrávky celého rozhovoru, nikoli pouze fragmentu. Je si jist, že neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonem. „Měl jsem být možná ještě rychlejší a tvrdší. Věřil jsem, že bude v budoucnu lepším manažerem, “ hodnotí.

Poté, co portál iDNES.cz informace zveřejnil, začalo hnutí ANO apelovat na odvolání ministra práce a sociálních věcí v případě, že se potvrdí porušení služebního zákona a autentičnost nahrávky. Na ní Jurečka nabízí Najmonovi mimořádnou odměnu, když sám rezignuje, v opačném případě špatné služební hodnocení.

„Z těch nahrávek je jasné, že nabízel odměnu a dobré hodnocení, nebo problémy a špatné hodnocení,“ reagoval poslanec ANO Aleš Juchelka.

Juchelkovi se nelíbí, že si někdo nahrává hovory, ať už soukromé nebo pracovní. „Nicméně pokud tam dojde ke krajnímu prostředku a já si vybavuji, jak na výboru pro sociální politiku, kdy tam za pana Najmona hovořil pan Trpkoš nebo pan ministr,“ míní.

Případ je pro něj eticky sporný. Má podezření, že mohlo dojít ke trestnému činu porušení pravomoci úřední osoby.

Premiér Petr Fiala Jurečky zastal. „Jsem rád, že pan ministr našel řešení a budeme se posouvat, aby se úřady práce staly dostatečně moderní,“ řekl ve čtvrtek.

Je třeba zvýšit odvody „dohodářům“

Politici se v nedělní debatě bavili i o připravované důchodové reformě. Lidé pracující na dohodu o provedení práce asi budou muset podle ministra práce zvýšit odvody pojistného na sociální zabezpečení.

V opačném případě jim hrozí, že od státu nedostanou důchody. Opatření podle něj musí být jedním z témat chystané důchodové reformy kvůli zvýšení příjmů pro financování penzí.

Jurečka uvedl, že počet lidí pracujících na dohodu, kteří neplatí pojistné na sociální zabezpečení, se razantně zvýšil během koronavirové pandemie. „Dneska máme přes 60 miliard korun ročně, které se vyplácejí v dohodách, a jenom zhruba ze dvou miliard korun tohoto objemu je vypláceno pojistné. A ti lidé nebudou mít jednou důchody,“ uvedl ministr.

Jurečka dodal, že vytváří důchodovou reformu proto, aby dnešní čtyřicátníci a mladší měli jasnou představu, jak v jejich stáří bude stát schopen zajistit jejich vysokou životní úroveň. „Bude to reforma, kterou tu třicet let nikdo neudělal,“ poznamenal.