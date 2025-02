Zažehnali jsme důchodovou krizi. Jurečka o penzích i drahém bydlení

9:48

Důchodová reforma vlády pomůže lidem, kteří by jinak měli nízkou penzi. Slibuje to ministr práce Marian Jurečka. „Revize dávek zase vyřeší to, abychom tu neměli lidi, kteří jsou dlouhodobě v šedé zóně,“ říká v rozhovoru Jurečka (KDU-ČSL). Vláda si od reformy slibuje udržitelnost důchodového systému, a to i díky zvyšování hraničního věku na 67 let.