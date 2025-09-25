Úřad práce čeká do konce roku až 600 tisíc žádostí o novou dávku, řekl Jurečka

„Jedeme intenzivně od začátku září školení pracovníků v úřadech práce. Pro nás je klíčová priorita zvládnout podání a nabrat ve čtvrtém čtvrtletí žádosti klientů, kteří mají jednu ze čtyř dávek. Dostali dopis či e-mail a zveme je na konkrétní časy,“ uvedl ministr.
Nová dávka nahradí příspěvek na bydlení, dětské přídavky, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Částka se může zvýšit o bonus za práci. Podávat se má jedna žádost. Víc se má posuzoval příjem i majetek žadatelů. Od října začíná přechodné období. Lidé, kteří některou ze čtyř podpor pobírají, budou muset o peníze od státu znovu do konce roku požádat. Mohou to udělat od 1. října i na dálku přes portál či aplikaci Jenda.
|
Nová superdávka je tu. Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat
Jurečka uvedl, že by úřady práce mohly do konce roku dostat 550 000 až 600 000 žádostí od nynějších příjemců i nových žadatelů, třetinu z nich elektronicky. „Měli bychom to zvládnout. Nepředpokládám, že bychom měli nějaké extrémní nápory,“ řekl šéf resortu práce. Podotkl, že případnou větší zátěž ale systém unese. „U Jendy jsme si vyzkoušeli, že zvládne během 24 hodin 100 000 žádostí,“ dodal.
Na vyřízení má úřad 90 dnů. Podle ministra je cíl stihnout to do měsíce. Ujistil, že nikdo z příjemců bez dávek nezůstane. Dokud se jim nová podpora nevypočítá, budou dostávat dosavadní částku. Ministr už dřív uvedl, že třetina příjemců by si mohla polepšit, třetině se dávka nezmění, třetina začne pobírat méně.
Šéf úřadu práce ČTK už dřív řekl, že agendu čtyř dávek má na starosti přes 3000 pracovníků. Posílí je na přechodné období 250 kolegů z jiných úseků. Zhruba polovina se přesunula už od července, druhá pak od října, popsal Krištof. Podotkl, že úřad už otestoval fungování nového podpůrného plánu kroků, s jejichž pomocí by se lidé měli vymanit z nepříznivé situace, začít vydělávat víc a obejít se bez dávek.
|
Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení
Organizace na pomoc potřebným reformu vítají, podle nich by se ale měla upravit. Poukazují na to, že mnoha samoživitelkám či lidem s nízkým příjmem podpora klesne i o několik tisícikorun měsíčně. Opozice revizi dávek podporovala. Kritizuje ale ministerstvo za to, že nemá na webu kalkulačku pro výpočet dávky.
Podle Jurečky se experti museli soustředit na přípravu a testování nového informačního systému. „Neměli jsme kapacitu na to, abychom dělali ještě tento produkt (kalkulačku),“ řekl ministr. Dodal, že kalkulačka by mohla být hotová v polovině října. Svou kalkulačku už zveřejnili experti z Centra pro společenské otázky SPOT.