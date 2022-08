Kontrola u exekutora Podkonického. Exekuce oživily podivné korunové platby

Na začátku letošního roku vstoupila v platnost novela exekučního řádu, která měla pomoci lidem s exekucemi, u nichž je jistina menší než 1 500 korun. Pokud se v těchto případech ke konci roku 2021 v posledních třech letech nic nevymohlo, dostal věřitel na výběr. Buď zaplatí 500 korun jako zálohu na další vedení exekuce, nebo exekuce zanikne.

Jak ale nyní upozornil dluhový analytik Daniel Hůle z Člověka v tísni, objevily se případy, kdy exekutor tento zákon obešel. „28. prosince byla na danou exekuci složena třetí osobou osobně na pokladně jedna koruna. Tím se snažili dosáhnout toho, že exekuce není tazvaně marná - něco vymoženo bylo, tudíž se na to nevztahuje novela,“ popsal Hůle.

Ten se zatím setkali se čtyřmi případy. Vždy u exekucí vedených Jurajem Podkonickým. Podle neověřené informace by přitom podle něj mohlo být takto nezastavených exekucí několik tisíc.

daniel hule @DanielHule ‼️ A zase uhrazena 1 Kč ‼️



Thriller #Exekuce mimo zákon pokračuje:

Exekutor - Podkonický

Advokát - Truxa

Věřitel - Tessile ditta



Kdyby nebylo nic uhrazeno, exekuce musí skončit. Který šmejd to zaplatil? A od kdy exekutor započítával přednostně na jistinu? https://t.co/XorBemf9VE oblíbit odpovědět

Většinou jde u bagatelních exekucí o dluhy za jízdu na černo - konkrétně zde činila vždy vymáhaná částka 960 korun. Celá exekuce ale činila asi 20 tisíc. „Exekutor tam má pohledávku asi sedm tisíc, advokát nějakých devět až deset tisíc. Věřitel tam má tu původní částku,“ popsal Hůle.

Když by byla exekuce vlivem novely normálně zastavena, dostane exekutor 1 050 korun jako kompenzaci za zastavení exekuce. Oprávněný by dostal třetinu, v tomto případě tedy asi 270 korun. „Motivaci zastavení zamezit mají všichni tři, exekutor, věřitel i advokát,“ uvedl Hůle.

Redakce iDNES.cz Podkonického oslovila s prosbou o reakci. Do vydání článku však nereagoval. Ministerstvo spravedlnosti ale již na daný exekutorský úřad vyslalo kontrolu.

Mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová uvedla, že nemusí jít nutně ve všech případech o snahu o podvod. „Soudní exekutoři se běžně setkávají s úhradami v řádu haléřů či několika korun. Může se jednat například o srážky ze mzdy, nebo zůstatky na nepoužívaných bankovních účtech. Neobvyklá nejsou ani plnění ze strany třetích osob – třeba výpomoc v rámci rodiny při placení dohodnutých splátek. Není tedy možné jednoduše říci, jestli v uvedeném případě jde nebo nejde o pokus o obcházení zákona,“ řekla.

Upozornila, že Exekutorská komora již při tvorbě novely upozorňovala, že pro věřitele je jednodušší zajistit plnění ve spise v řádu několika korun než zálohu na další vedení exekuce ve výši 500 korun. „Někteří věřitelé skutečně takto postupovat mohou, aby zabránili tomu, že se jimi zahájená exekuce zastaví,“ doplnila.

Exekutor se pak podle ní dostane do nelehké situace - pokud takové plnění započítá jako vymožené a exekuce povede dál, nebo ho nezapočítá a exekuci zastaví, je součást jeho rozhodovací činnosti.

Exekutor tak podle ní musí vzít v potaz všechny okolnosti případu.

„Je jistě rozdíl, když exekutorovi přijde do spisu po určité době izolovaná platba oproti situaci, kdy exekutorovi najednou do stovky spisů přijde platba jedna koruna, či situaci, kdy exekutorovi věřitel oznámí, že mu sto dlužníků ‚najednou‘ zaplatilo pár korun do každého spisu,“ uvedla a poukázala na to, že soudní exekutor musí dbát ochrany práv i dlužníků.

„V případě, že dojde k závěru, že přijatá platba není vymoženým plněním, protože jde o obcházení zákona, exekuci zastaví. Věřitel má možnost se proti tomu bránit odvoláním. Situaci pak posoudí odvolací soud,“ vysvětlila.

Pro Podkonického nejde o první vyšetřování. V únoru tohoto roku informovala Česká televize, že v rámci Milostivého léta falšoval jeho úřad doručenky a neoprávněně si účtoval poplatky za osobní doručování. Že věc prověří, tehdy uvedla Exekutorská komora ČR i ministerstvo spravedlnosti.