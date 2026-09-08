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V EU jsme často za černou ovci. Slovenský ministr o sabotážích i jednání s Ruskem

Tomáš Ratner

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Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár | foto: ČTK

Politická korektnost nás vede jen do záhuby, říká slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár o diplomacii evropských států. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje dialog s Moskvou i přes zmařené útoky napříč kontinentem. Hodnotí víkendový úspěch německé AfD a prozrazuje, v čem našel společnou řeč s vládou Andreje Babiše.

Před několika dny Německo oznámilo, že zmařilo útok výbušným dronem na letiště v Lipsku a viníkem je Rusko. Český ministr zahraničí Petr Macinka předvolal ruskou velvyslankyni. Jak to vnímá slovenská diplomacie?
Musíme se na to podívat s nadhledem a říct si, co se v současnosti reálně děje. Ukrajina dostává zbraně ze Západu. Amerika je prodává, Evropská unie je platí. A jde dokonce o zbraně, které už mohou zasahovat hluboko do území Ruské federace. Jakou reakci jsme očekávali? Jednoznačně tu, že Rusové se na to nebudou jen pasivně dívat. Ačkoliv to nijak nepodporuji a popisuji to čistě politologicky, Rusové reagují takovýmto způsobem. A k čemu jinému to může vést než k další eskalaci?

V takto napjaté atmosféře stačí jen málo a celá věc se může zvrhnout do situace, kterou si nikdo z nás nepřeje.

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