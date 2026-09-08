Před několika dny Německo oznámilo, že zmařilo útok výbušným dronem na letiště v Lipsku a viníkem je Rusko. Český ministr zahraničí Petr Macinka předvolal ruskou velvyslankyni. Jak to vnímá slovenská diplomacie?
Musíme se na to podívat s nadhledem a říct si, co se v současnosti reálně děje. Ukrajina dostává zbraně ze Západu. Amerika je prodává, Evropská unie je platí. A jde dokonce o zbraně, které už mohou zasahovat hluboko do území Ruské federace. Jakou reakci jsme očekávali? Jednoznačně tu, že Rusové se na to nebudou jen pasivně dívat. Ačkoliv to nijak nepodporuji a popisuji to čistě politologicky, Rusové reagují takovýmto způsobem. A k čemu jinému to může vést než k další eskalaci?
V takto napjaté atmosféře stačí jen málo a celá věc se může zvrhnout do situace, kterou si nikdo z nás nepřeje.