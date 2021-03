Izrael nám dá „zázračný lék“, brzdí to však česká byrokracie, tvrdí Špičák

Spolu s dalšími českými lékaři jste se v Jeruzalémě sešel s izraelskými kolegy. Co jste se dozvěděli?

Bylo to velice inspirativní. Detailně jsme se seznámili s jejich strategií, která je velmi rozsáhlá. Ať už se to týká logistiky, hledání optimální léčby v závislosti na vážnosti onemocnění či výuky jednotlivých pracovníků.

V zemi mají velice propracovaný systém, který stále zdokonalují. Také už dokončují vakcinaci obyvatel, kteří o očkování mají zájem, což nikdy není sto procent. Na druhé straně je zajímavé, že je v zemi i přesto stále velký počet nově nakažených (okolo 3 000 denně, pozn. red.).

Podařilo se něco vyjednat?

Bavili jsme se o konkrétních možnostech spolupráce ohledně očkování. V Izraeli vyvíjejí vlastní vakcínu a jsou ochotni na tom spolupracovat i s Českem. Dalším důležitým bodem je spolupráce na vývoji a testování nového léku proti covidu-19, který už úspěšně vyzkoušeli na omezeném počtu pacientů. Nyní tak iniciují jeho mezinárodní studii, do které se chceme zapojit.

Myslíte lék EXO-CD24, který už před cestou zmiňoval premiér Andrej Babiš a hovořil o něm jako o zázračném?

Přesně tak. Je to výborně zacílený lék, který působí na imunitu. Jedním z problémů, které může nemoc covid-19 vyvolat, je totiž „cytokinová bouře“. To je přehnaná reakce imunitního systému, která vede až k dysfunkci plic a dalším závažným důsledkům.

Tento lék na to cílí a předchází zmíněným komplikacím. Laicky řečeno by měl přehnanou reakci eliminovat. Jeho zavádění je navíc jednoduché, protože ho pacienti inhalují. Podává se také preventivně lidem, u nichž kvůli nemoci začíná docházet k potížím s dýcháním, ale ještě nejsou v kritickém stavu.

Přiblížilo se jeho použití v Česku po návštěvě Izraele?

Ano, ale musíme si to nyní odpracovat doma. Musíme rychle vytvořit tým, v němž budou zástupci ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z nemocnic, kde se bude daný lék v rámci klinické studie používat. Musíme v příštím týdnu svolat společnou schůzku a oznámit jasný harmonogram.

Dostat do Česka experimentální lék je byrokraticky velice náročná procedura. O lék je přitom ve světě obrovský zájem, my máme šanci ho získat jako jedni z prvních, protože Česko má s Izraelem velice dobré vztahy. V Izraeli byli se stejnou žádostí Slováci a Brazilci, ale oni ho nedají všem. Musíme být rychlí.

Na složitou byrokracii při schvalování léků si stěžoval i premiér. Nejde tato procedura nějak obejít? Podobně jako v případě ivermektinu, který lékaři v Brně podávali pacientům i bez schválení SÚKL...

Jenže ivermektin u nás byl už registrován, byť v jiné indikaci. Tohle je jiná fáze, obejít se to nedá. Musíme se snažit, aby se proces dal zvládnout během dvou až tří týdnů. Chce to dobrou vůli, jenže naše úřady jsou na první podněty zvyklé reagovat tak, že to nejde.

Příslib od Izraelců máte a nyní se s dodáním léku pro klinické testy čeká jen na české úřady?

Přesně tak.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. Narodil se 10. června 1952.



Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Karlovy Univerzity v Praze. Atestaci z gastroneterologie získal v roce 1992.

Od roku 1995 působí v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde je dodnes přednostou Kliniky hepatogastroenterologie.

Je členem mnoha mezinárodních odborných společností a pravidelně publikuje v odborném zahraničním tisku. Mimo jiné se zaměřuje na transplantace jater.

Od října 2017 je poslancem za hnutí ANO.

Na principu inhalace funguje také český lék přednostky pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Vašákové, která byla součástí delegace v Izraeli. Řešila se tam možná spolupráce při dalším vývoji obou léků?

Úplně explicitně se to neřešilo. Profesorka Vašáková by se naopak ráda stala ústředním koordinátorem pro zkoušení EXO-CD24 v Česku. Izraelský lék má za sebou totiž více komplexní výsledky a je tedy blíže klinickému využití.

Pokud by jeho použití české úřady schválily, ke kolika pacientům by se v první fázi testování dostal?

To by záleželo na kapacitě Izraelců. Zatím se lék vyrábí v akademické laboratoři, jejíž kapacity nejsou příliš velké. Už však probíhají jednání s farmaceutickou firmou, která by ho vyráběla. A protože v tom Izraelci větří dobrý byznys, určitě budou mít zájem na tom, aby šla výrobní kapacita velice rychle nahoru.

V první fázi by v Česku šlo o desítky nemocných, podílely by se na tom tak dvě nebo tři nemocnice.

V jakém časovém horizontu by se mohl lék při masivní výrobě dostat k běžnému užití v nemocnicích?

To se zatím nedá říct. Jeho potenciál je však obrovský, protože by ho mohli podávat i praktičtí lékaři. Lidem v ordinacích snadno změří saturaci krve kyslíkem, a kdyby klesala, lék jim naordinují a nemocní ho mohou inhalovat i doma.

V Izraeli jste spolu s kolegy navštívil také očkovací centrum. Čemu se od nich můžeme přiučit?

Přiučit se můžeme zejména v tom, jak Izraelci celý proces zjednodušili. Pojišťovny v zemi mají centrální registry pacientů a v nich vidí, jaké nemoci mají a jakou prioritu tedy získají. Metodika očkování je velice jednoduchá. Také zde netrvají na tom, aby ho prováděli jen zdravotníci. V podstatě je to mechanická práce, která se dá snadno naučit. To jim umožnilo obrovsky navýšit kapacitu očkování.

Odkládají se operace, které se posunout nedají

Když přejdeme přímo k vaší specializaci, jak koronavirus omezuje gastroenterologické operace a prevenci z vašich zkušeností?

Naprosto zásadně. Dopad bude fatální, ale uvidíme ho až v příštích měsících a letech. Odkládají se operace, které se odkládat nedají, ale přesto se odloží, protože to kapacitně v nemocnicích jinak nejde.

Situace se projeví až později, ono to totiž už nejde dohnat. Chirurg nemůže za půl roku odoperovat to, co normálně za celý rok. Tyto škody už jsou nezvratné. Děje se to ale všude na světě. Jsem hrdý, že v IKEM poklesly transplantace jater za minulý rok pouze o 10 procent, zatímco v USA, Velké Británii či Španělsku zaznamenal pokles až 50 či 70 procent. Ale je pravda, že v IKEM není covidové centrum.

V Izraeli už se život pomalu začíná vracet do normálu. Kdy si myslíte, že se to dá očekávat v Česku?

Zakázal jsem si to předpovídat. Jen řeknu, že nejdůležitější je rychlý návrat dětí do škol a apeluji, aby se tak stalo po Velikonocích. Během nich by se měl stále držet lockdown a policie by to měla striktně hlídat. Existuje totiž existuje riziko, že se budou lidé setkávat. Pak už by měl však následovat rychlý návrat dětí do škol. To je podle mě nejslabší místo celé krize.

Když se podíváme do budoucnosti, až se v Česku podaří proočkovat podobné procento populace jako v Izraeli, nebojíte se rizika, že by na nové mutace současné vakcíny nezabíraly?

To nikdo neví, je to ale možné. Nikdo na světě na to není v současnosti schopen odpovědět. Pokud jde o návrat do normálu do stavu před covidem, Izraelci odhadují, že se u nich uskuteční až na konci tohoto roku.

K návratu do normálu v Izraeli pomáhají i zelené pasy, které opravňují očkované občany například ke vstupu do vnitřních prostor restaurací, kam lidé bez očkování nemohou. Dovedete si představit, že by to fungovalo i v Česku?

Podle mě to bude nezbytné. V rámci Evropy by také měl vzniknout jednotný pas, který by usnadňoval cestování.

Myslíte si, že by to Češi akceptovali podobně jako Izraelci?

Budeme se s tím muset naučit žít. Sice chápu, že z určité části populace uděláme občany druhé kategorie, sám jsem s tím měl ještě před několika měsíci problém, ale bude to nezbytné. Budou to vyžadovat i soukromé subjekty, restaurace či letecké společnosti si to mohou dát jako podmínku pro zákazníky.