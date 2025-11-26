Julija Navalná je v Praze. Vdovu po ruském opozičníkovi přijal na Hradě Pavel

Autor:
  16:47
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě vdovu po zesnulém ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném. „Odkaz jejího manžela Alexeje díky ní žije dál, a to navzdory rizikům, která si mnozí z nás dokážou jen stěží představit,“ uvedl Pavel na sociální síti X. Julija Navalná při návštěvě Prahy také vystoupí v debatě v Knihovně Václava Havla.
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské opozice Alexeji Navalném, Julii. (26. listopadu 2025) | foto: Účet X Petra Pavla

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...
Vdova po ruském opozičníkovi Alexeji Navalném Julija (14. února 2025)
Alexej Navalnyj a jeho žena Julija během přelíčení u moskevského soudu (23....
15 fotografií

„Julija Navalná se stala symbolem odporu proti Putinovu režimu. Bylo mi ctí ji dnes přivítat na Pražském hradě,“ uvedl Petr Pavel na sociální síti.

Manželka někdejšího lídra ruské opozice kromě schůzky s prezidentem Petrem Pavlem plánuje navštívit také pražskou Knihovnu Václava Havla, kde by měla vést živý rozhovor s novinářem Ondřejem Kundrou. Po debatě bude podepisovat životopis svého muže.

Alexeje otrávili, ukázaly to testy, hlásí Navalná. Nic nevíme, reagoval Kreml

Navalnyj byl v roce 2021 odsouzen k 3,5 letému trestu odnětí svobody, poté k dalším devíti. V únoru 2024, však ruská vězeňská služba oznámila, že vůdce ruské opozice Alexandr Navalnyj v trestanecké kolonii zemřel. Navalná je přesvědčená, že byl otráven.

„Budu pokračovat v práci Alexeje Navalného. Budu dál bojovat za naši zemi a vyzývám vás, abyste mi při tom stáli po boku. Nemůžeme jen sdílet zármutek a nekonečnou bolest, která nás obklopuje a nikdy nevyprchá. Žádám vás, abyste se mnou sdíleli můj hněv. Hněv, zuřivost a nenávist vůči těm, kteří se rozhodli zničit naši budoucnost,“ apelovala Navalná na videu, které sdílela po smrti svého manžela.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:25

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:09,  aktualizováno  17:17

Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel

Budova Okresního soudu v Lounech

Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...

26. listopadu 2025  17:13

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V Guineje-Bissau armáda oznámila, že převzala kontrolu nad zemí. (26. listopadu...

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství...

26. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:55

Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy...

26. listopadu 2025  16:53

Prezident kontra Motoristé. Je to závod o to, kdo zabrzdí jako první, říká politolog

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu představil prezidentu Petru Pavlovi seznam navržených ministrů. Filip Turek za Motoristy v něm nefiguruje jako kandidát na ministra zahraničí,...

26. listopadu 2025  16:51

Julija Navalná je v Praze. Vdovu po ruském opozičníkovi přijal na Hradě Pavel

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradu vdovu po zesnulém vůdci ruské...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě vdovu po zesnulém ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném. „Odkaz jejího manžela Alexeje díky ní žije dál, a to navzdory rizikům, která si mnozí z...

26. listopadu 2025  16:47

Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

Předseda Motoristů Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek...

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka chce znát právní důvody, které má prezident Petr Pavel proti tomu, aby jmenoval ministrem životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Macinka řekl,...

26. listopadu 2025  16:25,  aktualizováno  16:45

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 13 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 13 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Neupřesněný počet osob zůstal uvězněný uvnitř komplexu, kde je asi 2 000...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  16:39

Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Recidivista chycený při krádeži zaútočil stříkačkou, která měla být infikována...

Mělo to být jen prosté zajištění zloděje. Devatenáctkrát trestaný recidivista, který v pražském obchodním centru ukradl potraviny, se však svému zadržení rozhodl bránit hrubou silou. Na člena...

26. listopadu 2025  16:07

Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš

Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....

Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, aby se stal čestný prezident Motoristů Filip Turek ministrem životního prostředí, jak mu navrhl předseda ANO Andrej Babiš. „Myslí si, že pan Turek by neměl být...

26. listopadu 2025  5:21,  aktualizováno  15:53

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

V Roudnici nad Labem nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Vlaky proto...

Žádné selhání strojvůdce, ale nevhodné a pozdní zabezpečení tratě. Tak se staví k opakovaným haváriím strojvedoucí, kteří musí projíždět pod opravovaným Špindlerovým mostem v Roudnici nad Labem....

26. listopadu 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.