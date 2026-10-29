Měla to být pohodová práce. Mise za odměnu. Po letech karierních půtek a intrik na ministerstvu zahraničních věcí konečně vlastní zastupitelský úřad. Francie! Středozemní moře! Slunce! Koňak! A k tomu krásná mladá žena...
Když se Vladimir Vochoč ujímal československého konzulátu v Marseille, měl všechny důvody věřit, že se na něj usmálo štěstí. Jenže to by se nesměl psát rok 1938. Nejen že se musel po nástupu do úřadu vyrovnávat s davy československých interbrigadistů utíkajících z Francova Španělska, v Evropě se schylovalo k další velké válce.
Z českého pohledu je ovšem nejzajímavější důmysl a odhodlání, s kterým po pádu Francie devět měsíců udržel náš konzulát v Marseille – tedy zastupitelský úřad země, která v očích Hitlera už dávno neexistovala.