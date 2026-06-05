„Zneužívání sociálních dávek je pro nás obrovské téma. Lidé se často tváří před úřady jinak, než ve skutečnosti žijí,“ uvedl s tím, že úřady v současnosti nemají kapacitu na větší kontroly. „Přemýšlíme, jak to udělat, jestli by třeba v každém kraji mohlo být deset lidí, kteří by jenom jezdili a kontrolovali,“ řekl Juchelka, podle kterého by mohlo jít přibližně o 100 pracovníků, kteří by agendu měli na starosti.
Jedná se o zanedbatelné množství případů zneužívání, nedosahující svým objemem ani 1 procento celkového objemu vyplacených dávek.