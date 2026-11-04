Poukazují také na to, že v navrhovaném rozpočtu ministerstva práce na příští rok se ale částka na pěstouny proti letošku nezvyšuje, i když se pěstounské odměny po růstu minimální mzdy a životního minima zvedají.
Děti do tří let není možné do ústavů posílat od loňska. Kojenecké ústavy se tak na konci roku 2024 zrušily. Od roku 2028 pak nebude možné do ústavů umisťovat děti do sedmi let. Česko léta sklízelo kritiku domácích organizací i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavní péči. Podle Asociace Dítě a rodina bylo v Evropě jednou z posledních zemí, kde bylo možné děti do tří let do zařízení dávat. Péči mají zajistit náhradní rodiny.
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„Pěstouni skutečně nejsou. Můžeme se filozoficky bavit o tom, co je důvod (...). Veškeré transformace se zákazy věků nebyly šťastné. Nemáme kapacity v dětských domovech. Žádná nová místa nevznikají. Udělali jsme transformaci, která je nákladná. Kraje nakupovaly rodinné domky, byty. Kapacitní posílení nebylo,“ řekl ministr. Podle něj ohrožených dětí přibývá a zařízení pro okamžitou pomoc jako klokánky „praskají ve švech“.
Podle statistiky projektu Právo na dětství bylo v září v Česku 964 přechodných pěstounských rodin. Volných bylo 43 z nich. Dalších 230 přechodných pěstounů mělo přerušený výkon péče. V srpnu fungovalo 946 přechodných pěstounských domácností, volných bylo 33 z nich.
Do dlouhodobé pěstounské péče by si dítě teď vzalo 142 rodin, z nichž 41 by přijalo chlapce či dívky nad šest let. Dětské domovy legislativně spadají pod ministerstvo školství, většinu jich zřizují kraje. V minulém školním roce bylo v ČR celkem 137 dětských domovů s kapacitou asi 4900 lůžek, vyplývá z dat ministerstva školství. Péče se má po přeměně podobat životu v rodině.
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„Nám v Pardubickém kraji se povedlo dětské domovy transformovat. Kraje to dovedou,“ řekla poslankyně Lenka Martínková Španihelová (Piráti). Podotkla, že počet dlouhodobých pěstounů ale roste velmi pomalu. V ústavech zůstává podle dostupných informací na 5 tisíc dětí. „Výdaje na pěstouny budou nejnižší od roku 2019,“ řekla k návrhu rozpočtu pirátská poslankyně.
Odměny pěstounů budou příští rok vyšší s růstem minimální mzdy a životního minima. Letos má resort práce na pěstounské dávky sedm miliard korun. „Pokud ministerstvo práce uvádí, že počet pěstounů roste, tak je tam ale stejná částka. Počítáno přes palec tam chybí 450 milionů korun,“ uvedl bývalý ministr práce a šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka. Pokud by podle něj příští rok přibylo méně než 500 pěstounů, bylo by potřeba navíc 600 milionů korun.
„Budeme to vykrývat, pokud by došlo k enormnímu nárůstu počtu pěstounů,“ ujistil Juchelka.
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Podle dřívější vládní strategie se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014 a děti do sedmi let od roku 2016. Zákaz se podařilo části poslanců do novely o ochraně dětí dostat až v létě 2021 krátce před tehdejšími sněmovními volbami. Juchelka se v minulých letech jako opoziční poslanec pokoušel prosadit odklad.