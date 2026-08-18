Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vyšší rodičák jen pro některé? Stlačili jsme inflaci, vysvětluje otočku Schillerová

Tereza Tykalová
  16:27
Rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027 získají rodičovský příspěvek 400 tisíc korun. Rodiče dětí narozených před novým rokem dostanou současnou o 50 tisíc nižší částku. Hnutí ANO přitom dříve takové selektivní navyšování kritizovalo, ministryně financí Alena Schillerová ho tehdy označila za diskriminační a hrozila za něj vládě Petra Fialy ústavní žalobou. „Byla inflace,“ hájí se nyní.

„Vytvořili děti dvojí kategorie. Děti, které se narodily po půlnoci 1. ledna 2024, a děti, které se narodily do půlnoci toho 31. prosince 2023. Považujeme to prostě za znak protiústavnosti a zvažujeme, že i tady se obrátíme na Ústavní soud,“ řekla tehdy pro Blesk.cz Schillerová.

Zvýšení rodičovské dělí děti na dvě kategorie, míní ANO. Zvažuje ústavní stížnost

Reagovala na změnu navrženou tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Současný ministr práce Aleš Juchelka dokonce tehdy předložil pozměňovací návrh, ve kterém navrhoval plošné zvýšení příspěvku pro všechny rodiče, kteří ho v té době již pobírali. Tehdejší vláda ho ale přehlasovala.

Nyní vláda Andreje Babiše předložila a schválila návrh na vyšší rodičovský příspěvek ve stejné podobě, kterou tehdy v roce 2024 kritizovala. Návrh neobsahuje plošné navýšení, vyšší rodičovský příspěvek dostanou pouze rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027.

Zatímco před třemi lety Schillerová mluvila o nespravedlnosti, nyní je situace podle ministryně jiná, protože současná vláda má mnohem menší inflaci. „Tehdejší nespravedlnost spočívala především v tom, že rodiny, které na zvýšení nedosáhly, byly bez jakékoliv kompenzace zatíženy více než 25% inflací jen za poslední dva roky. To dnes i díky krokům naší vlády neplatí,“ uvedla pro iDNES.

Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová přichází na první schůzi vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné návrh změny občanského zákoníku. (17. srpna 2026)
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku ministr sportu Boris Šťastný, ministr práce Aleš Juchelka, ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (27. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku Zuzana Mrázová, Lubomír Metnar (ANO), Alena Schillerová (ANO), Karel Havlíček (ANO), Aleš Juchelka (ANO). (8. července 2026)
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Petr Macinka, Alena Schillerová a Aleš Juchelka. (13. května 2026)
36 fotografií

Navýšení rodičovského příspěvku prošlo Senátem a v pondělí ho podepsal také prezident Petr Pavel.

„Jsem rád, že vláda podpořila jeho navýšení, aby lépe odpovídal současným životním nákladům a pomohl rodičům v období péče o ty nejmenší. Tím zároveň naplňujeme vládní programové prohlášení. Rodina je pro nás prioritou,“ uvedl Juchelka po schválení.

K plošnému navýšení nedošlo také kvůli napjatému rozpočtu. „Je nezbytné trvat na tom, aby veškerá navrhovaná opatření byla realizována s ohledem na aktuální stav a možnosti státního rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo financí, které ještě v dubnu navýšení rodičovské příspěvku nedoporučovalo.

Rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc, prezident podepsal novelu

K navyšování pouze pro nově narozené děti měla výhrady také vládní strana SPD. „Nyní SPD bojuje ve vládní koalici o to, aby nárok na tento zvýšení rodičovský příspěvek měli všechny rodiče dětí do tří let. Nikoli pouze ty, které se narodí po 1. lednu 2027,“ řekl v červnu šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Pře o pravidelnou valorizaci

Kroky současné vlády kritizovala opozice, podle které rodiče potřebují vyšší navýšení. „Pokrytectví na entou. Na jednu stranu nás kritizují za schodek a zadlužování, na druhou stranu tvrdí, že navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc nestačí a chtějí rozdávat ještě víc,“ reagoval na kritiku poslanec ANO Martin Kolovratník.

Opozice ale i experti totiž dlouhodobě volají po pravidelné valorizaci rodičovského příspěvku. Ten by tak podle nich lépe naplňoval potřeby rodin a jeho částka by byla předvídatelnější.

Poslanci podpořili zvýšení rodičovské. Je to málo a chybí valorizace, vadí Pirátům

„Vláda Andreje Babiše sice navrhuje vyšší rodičovský příspěvek, ale ne jeho předvídatelné navyšování. Valorizace třeba u důchodů ovšem funguje. Ani rodiče nemají být rukojmími toho, zda si na ně politici zrovna vzpomenou,“ uvedla pirátská poslankyně Olga Richterová s tím, že na rozdíl od ostatních podpor rodičovský příspěvek neodráží inflaci ani růst mezd.

K valorizace se kloní i analytici PAQ Reserach. „Automatická valorizace zmírňuje vysoké rozdíly mezi rodiči dětí narozených jen pár dní od sebe. Při automatické valorizaci by rozdíly mezi lety přetrvaly, ale byly výrazně nižší,“ argumentují Anita Baudyšová a Petr Vilím. Mezi dalšími výhodami zmiňují stejně jako opozice předvídatelnost a udržení reálné hodnoty částky.

Graf možné valorizace rodičovského příspěvku (2026)

Upozorňují, že valorizací by se zároveň zamezilo tomu, že by se z rodičovského příspěvku stalo předvolební téma, jak tomu bylo pravidelně v minulosti. „Automatická valorizace vyjímá navyšování rodičovského příspěvku z politických kroků zaměřených na získávání voličské podpory,“ vysvětlují analytici.

Juchelka ale automatickou valorizaci odmítá nejen z rozpočtových důvodů. U takové formy sociální dávky je podle něj zavedení automatické valorizace náročné. „Rodičovský příspěvek je nyní natolik flexibilní, že to znesnadňuje automatickou valorizaci,“ namítl.

2. června 2026
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Rváč a „nejchudší poslanec“. Kdo je muž, který nechal z voleb vyřadit Jabloko

Premium
Lídr ruské nacionalistické strany Rodina Alexej Žuravlev. (7. srpna 2026)

Nejvyšší ruský soud před pár dny vyloučil ze zářijových parlamentních voleb liberální a protiválečnou opoziční stranu Jabloko. Stalo se tak na žádost nacionalistické strany Rodina, kterou vede jistý...

18. srpna 2026

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. První na ministerstvo...

Na ministerstvu financí se začali střídat jednotliví ministři. Ministryně financí Alena Schillerová s nimi jedná o podobě státního rozpočtu pro příští rok. Klíčové bylo již první jednání s ministrem...

18. srpna 2026,  aktualizováno  16:59

Navždy s tebou. Mangione přiznal vraždu šéfa pojišťovny, fanoušci mu posílají tisíce

Luigi Mangione, který je před soudem kvůli podezření z vraždy šéfa jedné z...

Osmadvacetiletý Američan Luigi Mangione se u federálního soudu v New Yorku přiznal k vraždě šéfa americké pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona. Přiznáním se vyhne federálnímu procesu, další...

18. srpna 2026  16:48

Jaká bude valorizace důchodů 2027? Možná nejmenší za 10 let

O valorizaci důchodů musí vláda rozhodnout do 30. září.

O pravidelné valorizaci důchodů v lednu se nerozhoduje až na konci předchozího roku. O kolik nejmíň se musí důchody zvýšit, vyplývá z velké části z ekonomických dat do konce června. Vláda ale může...

18. srpna 2026  16:30

Stařec s chodítkem se přiznal k 30 let staré vraždě a znásilnění. DNA to potvrdila

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...

Jednaosmdesátiletý muž se v úterý u soudu v Německu přiznal, že před více než 30 lety znásilnil a zavraždil americkou turistku. Případ vraždy Amy Lopezové se podařilo vyřešit pomocí analýzy DNA,...

18. srpna 2026  16:30

Vyšší rodičák jen pro některé? Stlačili jsme inflaci, vysvětluje otočku Schillerová

Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová přichází na...

Rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027 získají rodičovský příspěvek 400 tisíc korun. Rodiče dětí narozených před novým rokem dostanou současnou o 50 tisíc nižší částku. Hnutí ANO přitom dříve takové...

18. srpna 2026  16:27

Mozek silniční sítě v Česku se stěhoval. Můžou za to předloňské povodně

Raději pryč. Ze záplavové oblasti v ostravském Přívoze

Raději pryč. Svůj dispečink Národního dopravního informačního centra (NDIC), který sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v České republice, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro jistotu...

18. srpna 2026  16:13

Kamion srazil na D5 řidiče u odstaveného auta, dálnice v obou směrech stála

ilustrační snímek

Policie v úterý odpoledne uzavřela dálnici D5 na 43. kilometru v obou směrech, a to z důvodu sražení člověka. Na místě přistával záchranářský vrtulník.

18. srpna 2026  15:06,  aktualizováno  15:57

„Absolutně nevím, za co jdu sedět.“ Zapálila přitom chatu, kde spali expartner s družkou

Zuzana Drinková u olomouckého vrchního soudu, který zamítl její odvolání proti...

Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání osmapadesátileté Zuzany Drinkové, kterou krajský soud loni v říjnu potrestal za založení dvou požárů v zahrádkářské kolonii v Uničově sedmi lety vězení a...

18. srpna 2026  15:53

Předáka ukrajinských nacionalistů Konovalece pohřbili s poctami u Kyjeva

Zakladatele ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece pohřbili s poctami u...

Na Ukrajině byly dnes s poctami pochovány ostatky někdejšího zakladatele Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Jevhena Konovalece, které byly před týdnem exhumovány v Rotterdamu. Ačkoliv během...

18. srpna 2026  15:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na heřmanickou haldu jsme odpad nevozili, říká člen představenstva Ridera Bohemia

Člen představenstva společnosti RIDERA Roman Rohel

Ministerstvo životního prostředí zastavilo minulý týden řízení se stavební společností Ridera Bohemia. Ostravská společnost dodávala materiál pro sanační práce na heřmanické haldě. O tom, co se na...

18. srpna 2026  15:48

Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem

Sucho ukončilo sezonu na Orlíku. Povodí Vltavy kvůli nízké hladině zdarma...

Do Orlíku teče nejméně vody za více než čtyřicet let. A hladina kvůli extrémnímu suchu stále klesá. I proto se řada provozovatelů lodí rozhodla své „trápení“ neprodlužovat a dobrovolně ukončila...

18. srpna 2026  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.