Dávky pro Ukrajince nezrušíme, řekl Juchelka. Poslanec za SPD chce tvrdou revizi

„Podíváme se na to, jak a kteří lidé pracují, ale nebudeme ji rušit,“ uvedl k humanitárním dávkám pro lidi prchající před válkou Juchelka
Do debaty se vložil poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní), který požaduje jejich tvrdou revizi. Varoval, že příliš štědrá pomoc je bezpečnostním rizikem. „Bude k nám přicházet víc lidí z Polska, protože tu budou mít příznivější podmínky,“ argumentoval. Podle něj se musí přísně zhodnotit, kdo má na peníze nárok.
Juchelkův předchůdce v úřadu Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že systém v Česku je jeden z nejpřísnějších v Evropě.
Juchelka si ale záhy do minulé vlády rýpl: „Kontrolní prvky tam dříve nebyly. Bez tlaku opozice by k žádné revizi nedošlo.“
Nedělní debata začala netradičně otázkou na vlastnictví glóbu. Juchelka na dotaz moderátora Václava Moravce reagoval bez zaváhání. „Já mám glóbusů několik,“ uvedl s tím, že politika hnutí ANO je založená na pragmatismu, kterému se říká diplomacie.
Moravec svou otázkou reagoval na oznámení premiéra Andreje Babiše, že si šéf ANO kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Babiš tím vyvolal rozruch i posměšky. Později navíc přišel s vysvětlením, v čem je glóbus lepší než obyčejná mapa a jak Mercatorovo zobrazení map zkresluje velikosti světadílů a ostrovů.
Moravec se zajímal, zda premiérovo vnímání světa a rozměrů na mapách může ovlivnit reálnou politiku, například ve vztahu k Rusku. Juchelka vysvětlil, že jde o specifickou formu vzdělávání veřejnosti. „On vlastně vysvětluje všem ostatním, jak fungují mapy,“ hájil premiéra ministr, což ve studiu vyvolalo pobavení.
Jurečka pro takové vysvětlení neměl pochopení a situaci označil za „bizár“.
Juchelka se v reakci na kritiku snažil diskusi mírnit a zdůraznil, že česká zahraniční politika se nebude měnit jen na základě měřítek na mapě. „Nebudeme měnit politiku vůči Rusku jen kvůli rozměrům na mapě, tak to myšleno nebylo,“ řekl.
Debata se následně stočila k ruskému ministrovi zahraničí Sergejovi Lavrovovi, který přirovnal strategický význam Krymu pro Rusko k důležitosti Grónska pro USA. Na dotaz, zda je legitimní nárok mocností na tato území, Juchelka zopakoval, že hnutí ANO nechce podporovat prázdné deklarace, ale razí cestu „opravdové diplomacie, která není založená jen na deklaracích“.
Proti tomu se ostře vymezil Jurečka. „Nemůžeme dělat pštrosí politiku, nemůžeme jen čekat, co si Trump umane příště,“ prohlásil. Dodal, že prioritou musí být spojenectví v rámci NATO a podpora současné vládní linie v této oblasti.
Kritikou nešetřila ani poslankyně Olga Richterová (Piráti), která Juchelkovi oponovala, že Česko jako menší země musí projevovat solidaritu s dalšími menšími a středními státy. „Velmoci si nás nemůžou rozebírat jako nějaké kartičky,“ zdůraznila. Připomněla symbolický krok Pirátů, kteří donesli dopis podpory přímo na dánskou ambasádu.
Do diskuse vstoupil i poslanec Libor Vondráček (zvolen za SPD), který navrhl inspirovat se u rakouské diplomatické školy, jež je známá svou zdrženlivostí. Podle něj by Česko nemělo být ve svých výrocích tak silné.
K otázce Grónska Vondráček dodal, že klíčové je právo na sebeurčení. „Gróňané mají v ústavě referendum a je tedy na nich, aby se dohodli s Dány a Američany,“ uzavřel.
Každý rok zmizí jedna Třebíč, řekla Richterová
Další část diskuse se věnovala demografii. Richterová upozornila na klesající statistiky porodnosti, které jsou podle ní neúprosné. „Klesá to asi o dvacet tisíc novorozenců ročně,“ varovala. Pro srovnání dodala, že takový úbytek populace odpovídá tomu, jako by z mapy Česka každý rok zmizelo celé město „velikosti Třebíče“.
Nízkou porodnost částečně ovlivňovala podle Juchelky „asociální politika“ poslední vlády. „Rodiče s malými dětmi byli inflací a ekonomickou politikou minulé vlády nejvíce drceni,“ uvedl ministr práce.
„Mění se postoj nové generace směrem k dětem,“ dodala Richterová, která vidí příčinu hlavně v nedostupnosti bydlení, nenavýšení rodičovského příspěvku a celkově v tom, že mladí lidé nemají oporu ve vládě.
„Porodnost klesá i v rámci konsolidačního balíčku, například kvůli zrušení školkovného a dalších asociálních návrhů,“ doplnila poslankyně.
„Šíříte prokremelskou propagandu“
Richterová se také opřela do poslance Vondráčka. Podle ní rétorika SPD přímo ohrožuje bezpečnost ukrajinských uprchlíků na našem území. „Tady SPD hlásá prokremelskou propagandu,“ řekla Richterová Vondráčkovi s tím, že právě takové chování přispívá k diskriminaci a šikaně ukrajinské menšiny v Česku.
Poslanec zvolený za SPD se proti nařčení ohradil. Ačkoliv připustil, že k negativním jevům ve společnosti dochází, vinu odmítl. „Jsou tu excesy a šikana, ale vy podsouváte, že my jsme spoluviníci tohoto stavu ve společnosti,“ reagoval.