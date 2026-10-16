Juchelka řekl, že kvůli poradkyni nepřijde stát ani o korunu z evropských peněz

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Šéf opoziční ODS Martin Kupka navrhl, aby poslanci jednali o střetu zájmů Semancové. O bývalé Juchelkově poradkyni navrhl přednostně jednat i šéf poslanců lidovců Marian Jurečka.
„Evropská unie říká, že tato osoba byla ve střetu zájmů a peníze neuhradí,“ řekl Jurečka.
„Vláda, která škrtá všem, zaplatí bez mrknutí oka 83 milionů za průšvih s jednou poradkyní. Ministře Juchelko, buďto vyvoďte odpovědnost, nebo rezignujte!“ napsal na síti X šéf ODS Kupka.
Podle dosud neveřejného návrhu kontrolního protokolu NKÚ, který získaly Seznam Zprávy, vyčíslili kontroloři dodatečné náklady státu na 82,99 milionu korun. Ministerstvo uvádí přibližně 69,3 milionu korun.
„Ten draft Nejvyššího kontrolního úřadu říká sám, že u projektu Národního plánu obnovy se vztahuje střet zájmů už k 1. prosinci 2025, k datu, kdy byl ministr ministrem na Ministerstvu práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Za něho vznikl ten střet zájmů. Píše to ve svém draftu Nejvyšší kontrolní úřad. My ještě nemáme tu závěrečnou zprávu, ale takhle to je,“ řekl Juchelka.
„Ale pozor, tkdyž tedy tak strašně jsme finančně zodpovědní ohledně těch evropských peněz, tak za pana exministra Jurečky jsme přišli z Národního plánu obnovy a on to takhle krásně říká: jedním tupým škrtem o 1,2 miliardy korun, protože nebyl schopen za svého působení na MPSV dodat reformu dlouhodobé péče. To nám Evropská komise už jednou provždy vzala,“ prohlásil ministr práce a sociálních věcí Juchelka.