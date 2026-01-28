Ministr Juchelka navrhuje odklad vyplácení superdávky

Autor: ,
  11:45aktualizováno  12:12
Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve Sněmovně ministr práce Aleš Juchelka (ANO).
Aleš Juchelka (ANO) odchází po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (1....

Aleš Juchelka (ANO) odchází po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (1. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
Vyslovení důvěry vládě České republiky. Na Snímku ministr práce a sociálních...
ilustrační snímek
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Aleš Juchelka...
19 fotografií

Norma by podle návrhu po zrychleném projednání měla začít platit na konci března. Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.

Reforma dávek začala platit loni od října. Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku do konce loňska požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat do konce dubna do přepočítání podle nových pravidel. Úřad práce dostal 333 800 žádostí od dosavadních příjemců dávek.

„Mám návrh, který by měl posunout přechodné období u změny starých smluv na nové (po přepočtu podpory od státu), aby byla jistota, že se vše zvládne,“ uvedl Juchelka.

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

Nahrazení čtyř dávek jedinou superdávkou připravilo ministerstvo v minulém volebním období pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Podává se jediná žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Pobíranou částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci.

Podle podkladů k Juchelkovu návrhu s odkladem termínů je vyřizování superdávky výrazně náročnější, než se předpokládalo. Ministr označil za zbrklost, že se nasazení nového modelu podrobněji netestovalo a neprovedl se pilotní projekt.

„Navrhuje se posunout období nároku na dávku státní sociální pomoci z dubna 2026 na červenec 2026, čímž dojde k prodloužení doby, během které Úřad práce ČR bude moci vyhodnocovat nárok na dávku státní sociální pomoci. Kontinuita v podpoře příjemců bude zajištěna prodloužením období, během kterého bude zachován nárok na rušené dávky,“ stojí v podkladech k novele. Podle nich se má prodloužit jen doba vyplácení dosavadních dávek, období pro posouzení nároku na podporu se nemění.

Kalkulačka superdávky 2026

Podle plánu minulého vedení ministerstva práce se mělo letos v úřadech práce po postupující digitalizaci zrušit celkem 500 míst. Juchelka řekl, že od ledna škrtl 100 neobsazených pozic, další změny letos už nechystá.

Podle novely by se mělo odložit i navýšení životního a existenčního minima z května na říjen. Podle zdůvodnění je potřeba odbourat administrativu. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Životní minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i při výpočtu dávek. S vyšší částkou jsou i vyšší výdaje státu. Pětiměsíční odklad tak vyplacenou sumu na podporách sníží.

Juchelka předpokládá, že s prosazením novely nebude problém. Chtěl by ji ve Sněmovně přijmout zrychleně hned při prvním projednávání. Poté by ji dostal Senát a následně k podpisu prezident. Norma by měla být účinná od 31. března.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Babiš se od Macinky nedistancoval

Přímý přenos
Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně...

Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Podpisy pro vyvolání hlasování shromáždí ještě ve středu. Opoziční strany nejsou spokojeny s...

28. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  12:54

Lucie Výborná po 20 letech končí v Českém rozhlase, chystá vlastní podcast

Na konci ledna končí v Českém rozhlase moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá...

Na konci ledna odchází z Českého rozhlasu moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá tvář a hlas pořadu Host Lucie Výborné. Ve veřejnoprávním médiu pracovala 20 let. Generální ředitel Výbornou za její...

28. ledna 2026  12:45

Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží...

Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách....

28. ledna 2026  12:42

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

28. ledna 2026  12:22

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:12

Ministr Juchelka navrhuje odklad vyplácení superdávky

Aleš Juchelka (ANO) odchází po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (1....

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do...

28. ledna 2026  11:45,  aktualizováno  12:12

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  12:10

Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Už od neděle se bude více než 100 tisíc deváťáků hlásit na střední školy. K nim se přidají desítky tisíc dětí, které budou usilovat o víceletá gymnázia. Pro všechny je klíčové, jak si školy v...

28. ledna 2026  12:03

Zeman se zastal Macinky, připomněl právní definici vydírání

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...

Bývalý prezident Miloš Zeman se zastal ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky. Sdílí názor, že v textových zprávách, které Macinka zaslal prezidentovi Petru Pavlovi, nejde o vydírání....

28. ledna 2026  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak může vypadat válka mezi Macinkou a prezidentem? Velvyslanci jsou jen začátek

Prezident Petr Pavel, Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka hrozil Hradu, že vyvolá novou formu nespolupráce s prezidentem Petrem Pavlem, kterou se zapíše do učebnic politologie. Jak může vypadat válka mezi...

28. ledna 2026  11:54

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...

28. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.