Juchelkovo ministerstvo připraví návrh změn nastavení penzí pro náročné profese

Vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky, které ve čtvrtek poskytl v Ostravě novinářům během odborářského shromáždění. Odbory požadují možnost předčasného důchodu pro víc pracovníků s rizikovou prací.
„Budeme dělat samozřejmě i parametrické změny... My se chceme na MPSV odrazit od jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, kdy bychom měli mít přesná data, kdo v těch náročných profesích a jak dlouho skutečně pracuje, a potom na to napasovat legislativu,“ uvedl ministr. Řekl, že se na potřebě změn s odborovými předáky shodl.
Juchelka ve čtvrtek také kritizoval návrh minulé vlády, která v důchodové reformě původně přiznala nárok na dřívější důchod pracovníkům takzvané třetí kategorie s prací se čtyřmi rizikovými faktory ze 13. Byly to fyzická zátěž, chlad, teplo a vibrace. Od záměru pak bývalý kabinet ustoupil.
Podle Juchelky se čtveřice rizik vybrala podle toho, „co vlastně si asi tak nějak jakoby zdravotnictví myslí“. Bývalý ministr práce Marian Jurečka výběr zdůvodňoval tím, že u zvolených faktorů nejsou dostatečné ochranné pomůcky a hrozí víc poškození zdraví.
Podle důchodové reformy mohou dřív do penze bez krácení pobírané částky při odpracování určitého počtu směn chodit pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie a pár vybraných profesí. Týká se to asi 12 tisíc lidí.
Dalších 108 tisíc lidí ze třetí kategorie s prací se čtyřmi rizikovými faktory z reformní novely vypadlo kvůli pomalejšímu posouvání důchodového věku. Zaměstnavatelé jim ale místo toho musí povinně přispívat na spoření na stáří. Odboráři s tím nesouhlasili, prosazují předčasný důchod.
Juchelka už dřív novinářům řekl, že se na náročné profese zaměří „ve druhé fázi“ a změny by se mohly přijmout do konce volebního období. Uvedl také, že podmínku potřebného počtu směn k nároku na dřívější penzi splňuje málo lidí a mělo by se najít „spravedlivější“ nastavení. Nejdřív chce ministr ale připravit novelu se zastropováním penzijního věku a návratem k vyšší valorizaci.
Ministerstvo práce ve středu informovalo o tom, že by dřív do penze i bez odpracování potřebného počtu směn mohli jít někteří horníci kvůli ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku. Česká správa sociálního zabezpečení jim může chybějící čas odpustit.
Juchelka ve čtvrtek upřesnil, že se to týká 105 lidí, jimž „chybělo pár směn“. Horníci mohou chodit při splnění podmínek do důchodu dřív o sedm let. Podle ministra je možnost předčasného důchodu symbolem ocenění práce lidí, kteří po desítkách let dřiny přišli o zaměstnání ne vlastní vinou. Ministerstvo práce by mělo „vstřícný krok“ udělat a chybějící čas odpustit, uvedl ministr.