Česká vláda brzdí Evropu, míní Grolich. Jsme pragmatičtí, oponuje Juchelka

Potenciální zpomalení růstu HDP bylo úvodním tématem Nedělní debaty. Podle prvotních odhadů odborářů se růst hrubého domácího produktu pohyboval v pásmu dvou až tří procent. Pokud by však současná situace na Blízkém východě trvala déle než šest měsíců, mohla by tento trend zcela zvrátit.
Obavy vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Jako hlavní problém označil prodlužování konfliktu na Blízkém východě, které vytváří tlak na růst cen pohonných hmot.
„Vznikne tím tlak na inflaci a zpomalení hospodářského růstu. To znamená další tlak na ceny,“ uvedl ministr. V případě pokračování konfliktu by podle něj mohla inflace vzrůst až na čtyři procenta.
Podle prezidenta Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly zaplatí účet za krizi běžní spotřebitelé. „Promítne se to do každé ceny a každého jejich nákupu,“ řekl. Řada výrobců a poskytovatelů služeb podle něj zatím se zdražováním váhá, tato strategie však není dlouhodobě udržitelná.
Středula zároveň ocenil postup vlády při využívání zákona o cenách, který podle něj zmírnil obavy z vysoké inflace. Zároveň zkritizoval předchozí kabinet, jenž tento nástroj v době vysoké inflace podle něj opomíjel.
Předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček upozornil především na nejistotu, která ohrožuje české podnikatele. „Každá zpráva na sociálních sítích mění situaci ze dne na den. To přesně podnikání nepotřebuje,“ uvedl. Za silnou stránku naopak označil dobrou kondici ekonomiky, se kterou Česká republika do krize vstoupila.
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich označil za klíčové uvažovat v dlouhodobém horizontu, nikoli se soustředit pouze na krátkodobá opatření. „Česko nebude nikdy soběstačné a je potřeba, aby bylo součástí soběstačnější Evropy,“ uvedl. Podle něj se Česká republika v kontextu globální bezpečnosti už nemůže plně spoléhat na své tradiční partnery.
Zároveň upozornil, že strany současné vlády patří v Evropském parlamentu ke frakcím, které brzdí Evropu. „Patříme k těm brzdám, přesto věřím, že s vládou nalezneme společnou řeč ve strategických otázkách,“ dodal.
Juchelka mu však oponoval s tím, že Česko není v Evropě žádnou brzdou. „Pragmatismus by měl být v Evropě hlavním směrem a my jsme součástí pragmatické frakce. Idealistické záležitosti by měly jít do pozadí,“ uvedl.