Podle průzkumu mezi 12 tisíci řidiči celkem 38 procent tuzemských šoférů přiznává, že ostatním sprostě spílá, 35 procent nemístně troubí. Každý pátý se lepí na kufr vozu před sebou a každý osmý šofér neváhá jít si konflikt vyříkat osobně. 81 procent lidí vědomě překračuje rychlostní limity a šest z deseti řidičů nedodržuje bezpečný odstup.
Podle kriminoložky Hany Vykopalové z VŠB – Technické univerzity Ostrava si v autech léčíme komplexy z běžného života.
Telefonování za jízdy s mobilem v ruce znamená, že naše pozornost je pak podobná, jako bychom v sobě měli 2,5 promile alkoholu.