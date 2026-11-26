„Aktuálně se srážkové pole posunulo více severně a mírně zesláblo,“ uvedl meteorologové ve čtvrtek v poledne. „V Rakousku a na Slovensku sněží intenzivně, a proto očekáváme brzy zesílení sněžení zejména v oblasti jižní Moravy, Zlínska, Vysočiny a částečně i jižních Čech. Postupně začne více sněžit i na severu Moravy a ve Slezsku,“ upřesnili vývoj počasí v následujících hodinách.
Místy bude sněžit velmi silně. Za hodinu přibudou až dva centimetry sněhu. Během odpolední a podvečerní dopravní špičky může působit sníh problémy hlavně ve větších městech.
Při větší sněhové pokrývce se mohou začít tvořit také sněhové jazyky. „Na jihozápadě a západě Čech pozor ještě na zbytky ledovky, kterou může pokrýt vrstva čerstvého sněhu, varují meteorologové.
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Kde napadne nejvíce sněhu? Data z modelů Aladin a ICON D2 ukazují, že na jihu Moravy, Vyčině, Novohradských horách, na Zlínsku, ale postupně i v oblasti Moravskoslezského kraje. Do půlnoci odhadují jeho množství na 10 centimetrů, výjimečně až 15 centimetrů.
Jaké bude počasí v pátek a o víkendu
Na většině území bude sněžit i v pátek. Meteorologové očekávají až šest centimetrů nového sněhu, na východě a severovýchodě území se mohou místy tvořit sněhové jazyky.
Během odpoledne a večera bude sněžení zvolna ubývat a lokálně se začne protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -3 až +1 °C, v tisíci metrech na horách kolem -5 °C.
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Velkou oblačnost pak předpovídají i na sobotu, sněžit ale bude už jen ojediněle a slabě. Na severu Čech a během dne postupně ojediněle i jinde bude polojasno až jasno. Noční teploty spadnou k -1 až -6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až k minus osmi stupňům, nevyšší denní dosáhnou -3 až +2 °C.
V neděli ná čeká převážně slunečný den s mrazivým ránem, slibuje předpověď ČHMÚ. Bude jasno až polojasno, v jihozápadní polovině Čech místy, jinde ojediněle nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti.
Nejnižší noční teploty -6 až -11 °C, při nízké oblačnosti kolem -4 °C, na severovýchodě ojediněle kolem -13 °C.
Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, na severovýchodě území kolem -4 °C.