V Superdebatě kandidátů do Senátu, kterou odvysílala CNN Prima News, jste prohlásila, že v politice stačí používat hlavně selský rozum. Opravdu to podle vás stačí?
Určitě je to základ, ale já bych to možná trošku upravila. Myslela jsem tím, že selský rozum v politice chybí. Já asi nikdy nebudu politička, která opakuje naučené politické fráze. Vždycky se budu řídit hlavně zdravým rozumem.
Já se věnuju celý život zdravotnictví a nevím, proč bych se měla tvářit, že jsem odbornice na ekonomiku nebo třeba na Green Deal.