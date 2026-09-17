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Jsem ženská z davu, výprasku se nebojím. Vrchní sestra Absolonová chce za ANO do Senátu

Eva Pospíšilová
  13:00

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Petra Absolonová (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

S politikou nemá zatím žádné zkušenosti. Přesto se Petra Absolonová, která v současnosti působí jako vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně, rozhodla za hnutí ANO postavit jednomu z nejúspěšnějších politiků jihu Moravy, hejtmanovi Jihomoravského kraje a předsedovi lidovců Janu Grolichovi.

V Superdebatě kandidátů do Senátu, kterou odvysílala CNN Prima News, jste prohlásila, že v politice stačí používat hlavně selský rozum. Opravdu to podle vás stačí?
Určitě je to základ, ale já bych to možná trošku upravila. Myslela jsem tím, že selský rozum v politice chybí. Já asi nikdy nebudu politička, která opakuje naučené politické fráze. Vždycky se budu řídit hlavně zdravým rozumem.

Já se věnuju celý život zdravotnictví a nevím, proč bych se měla tvářit, že jsem odbornice na ekonomiku nebo třeba na Green Deal.

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