KOMENTÁŘ: Česko je energeticky bezpečné, ohlíží se za ministerskou misí Síkela

Více pracovat, méně mluvit a nadřazovat své ekonomické zkušenosti nad politikaření a ideologická, především populistická řešení. To bylo to hlavní, s čím jsem v prosinci 2021 nastupoval na post ministra průmyslu a obchodu. I proto jsem na své první tiskové konferenci při uvedení do úřadu zdůrazňoval, že nemám konkrétní seznam úkolů, protože náš rychle se měnící svět neustále přináší nové výzvy, které vyžadují flexibilitu a schopnost rychle reagovat.

Události z února 2022 mi daly za pravdu tím nejhorším možným způsobem. Rusko zahájilo svou destruktivní, ničím nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu a proti nám využilo naši závislost na ruských energetických surovinách. To nás postavilo před jednu z největších výzev v novodobé historii České republiky.

Konec ruského vydírání

Proto se následující roky nesly především ve stylu krizového managementu, který jsem se snažil co nejvíce doplňovat systematickou prací na modernizačních reformách v oblasti energetiky a průmyslu. Mým cílem bylo nejen zvládnout důsledky ruské agrese, ale také dohnat úkoly, které na nás zůstaly po minulé vládě.

Prvním úkolem bylo naplnění prázdných plynových zásobníků, což nás zbavilo hrozby vydírání ze strany Ruska. Díky rychlým a efektivním opatřením jsme zajistili stabilní dodávky plynu pro domácnosti i průmysl. Následně se nám podařilo zbavit závislosti nejen na plynu z Ruska, ale také na jaderném palivu. Příští rok dokončíme projekt TAL+, který nás zbaví závislosti na ruské ropě. Energetická bezpečnost České republiky je díky opatřením naší vlády nejsilnější v moderní historii naší země.

Podařilo se nám také rekordně nastartovat rozvoj levných obnovitelných zdrojů energie (OZE). Zjednodušili jsme povolovací procesy pro instalaci nových elektráren a zavedli nová pravidla, která zefektivňují jejich využívání. Základem toho je sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, do které se od srpna přihlásilo již okolo deseti tisíc zájemců. Naše úsilí výrazně přispělo k tomu, že počet fotovoltaických elektráren v Česku v souladu s vládním programem vzrostl o více než sto tisíc.

Velké výzvy, kterým jsme čelili, jsme zvládli mnohem lépe, než jsme vůbec mohli očekávat.

Protože energetika bude v budoucnosti kromě obnovitelných zdrojů stát také na jádru, byl stejně důležitý i rozvoj jaderné energetiky. Zahájili jsme tendr na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, který běží podle harmonogramu a je těsně před dokončením.

Kromě toho se soustředíme na malé a střední reaktory. Energetická skupina ČEZ tady za našeho přispění navázala strategické partnerství s firmou Rolls-Royce, což představuje zásadní příležitost jak pro českou energetiku, tak pro české firmy v oblasti s velkým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou.

Ruku v ruce s modernizací energetiky šla naše snaha položit základy modernímu českému průmyslu zaměřenému na vysokou přidanou hodnotu. Proto jsme upravili systém pro získávání strategických investic a zaměřili se více na spolupráci s významnými zahraničními partnery.

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů je rozhodnutí americké firmy Onsemi investovat v České republice do rozvoje ekosystému výroby moderních čipů. Tato investice posílí nejen naši soběstačnost v oblasti výroby polovodičů, ale také přispěje k rozvoji elektromobility a dalších moderních sektorů, což přinese stovky nových pracovních míst a posílí naše dodavatelské řetězce.

Občas si vzpomenu na ráno, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a já jsem cestoval letadlem z Bruselu ze zrušené ministerské rady na krizový štáb do Prahy. Pamatuji si obavy, které jsme tehdy všichni měli. A pamatuji si nejistotu pramenící z naší závislosti na ruských energetických surovinách.

Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty. Velké výzvy, kterým jsme čelili, jsme zvládli mnohem lépe, než jsme vůbec mohli očekávat. Kromě toho se nám podařilo položit pevné základy pro modernizaci naší energetiky a průmyslu, o které jsme si dříve mylně mysleli, že jsou volbou. Světový vývoj však jasně ukazuje, že jde o nutnost, kterou pokud propásneme, poškodí nás na několik generací dopředu.

Pozor na oligarchy

Ačkoliv se z řad populistů, ale také oligarchů, kterým se tyto procesy nevyplatí, stále častěji ozývá, že jde o příliš složitý nebo snad zbytečný úkol, jsem přesvědčený, že nesmíme od těchto cílů upouštět. Jejich dosažení je nezbytné pro naši udržitelnou a bezpečnou budoucnost. Odolat silám populistů a zabránit pronikání oligarchů do politiky považuji za jeden z hlavních úkolů svých nástupců.

Měli bychom si také pamatovat, že nám ve všech těchto snahách může významně pomoci spolupráce v rámci Evropské unie, jak se prokázalo například během ruské agrese. Řešení mnohých cílů na úrovni EU může být mnohem efektivnější a účinnější a je jenom na nás, jak a zda toho využijeme.

Já v tomto směru mohu slíbit následující: pokud uspěji ve slyšení na post nového eurokomisaře, bude mít Česká republika v Evropě silného partnera, který bude podporovat evropskou spolupráci při modernizaci průmyslu a energetiky, ale zároveň si bude vědom náročnosti těchto procesů pro některé tradiční, více industrializované a energeticky náročné ekonomiky.