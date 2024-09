Nevidím důvod, proč bych měl být zklamaný, říká Síkela ke svému portfoliu

Jste spokojený s portfoliem, které jste získal?

Ano, jsem. Toto portfolio mi umožní se aktivně podílet na posilování rozvoje mezinárodní ekonomické spolupráce Evropské unie prostřednictvím rozvoje strategických partnerství s regiony, jako jsou Afrika, Indie a Latinská Amerika.

V posledních letech jsme si kvůli ruské agresi i rozpadu dodavatelsko-odběratelských řetězců velmi ověřili, že je nutné klást mnohem větší důraz na diverzifikaci ekonomických partnerů, zajistit přístup ke kritickým surovinám a otevřít nové trhy pro evropské firmy.

Důležitým nástrojem bude program Global Gateway, který podpoří investice do infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie, ale také třeba polovodičů či digitalizace. Tímto přístupem posílíme přítomnost evropských firem na globální scéně a zároveň přispějeme k udržitelnému rozvoji partnerských zemí.

Cílem bylo získat silné ekonomické portfolio

Čekal jste, že dostanete Mezinárodní partnerství?

Myslím, že je jedno, co jsem čekal, ale důležitý je výsledek. O post eurokomisaře se ucházím s tím, abych se mohl co nejvíce podílet na ekonomickém rozvoji Evropy a portfolio Mezinárodního partnerství mi tu možnost dá.

Budu se moci soustředit na posilování ekonomické bezpečnosti EU, na diverzifikaci našich dodavatelů kritických surovin a na otevírání nových trhů evropským firmám. Mým cílem bylo získat pro Česko silné ekonomické portfolio a vzhledem k tomu, že Mezinárodní partnerství má opravdu významný rozpočet i největší Generální ředitelství v celé Evropské komisi, věřím tomu, že se mi podaří zajistit, aby toto portfolio významné opravdu bylo.

Nejste trochu zklamaný, že nakonec nemáte obchod?

Nevidím důvod, proč bych měl být zklamaný. Mezinárodní partnerství je silné portfolio s velkým potenciálem, které nabízí možnost přispět k posílení ekonomické bezpečnosti Evropy, ale také možnost pomoci evropským proniknout na nové zajímavé trhy. Půjde o konkrétní projekty s konkrétními partnery a já se na to opravdu těším.

Co bude pro vás prioritou?

Jak jsem uvedl, chci se podílet na ekonomické rozvoji Evropy a chci, aby to portfolio z hlediska výsledků, kterých dosáhneme, bylo co nejsilnější. Prioritou tedy bude dosáhnout právě toho a co nejlépe naplnit ten potenciál, který nabízí.

Jak moc důležité portfolio to z vašeho pohledu pro Českou republiku je?

Myslím, že zase bude záležet do velké míry na České republice. Náplní portfolia bude otevírat nové byznysové příležitosti evropským firmám, a to včetně těch českých. Určitě budu velmi rád, když to budou využívat co nejvíce.