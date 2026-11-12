Zemřel Josef Turek, český veterán z Dunkerku

Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ve 100 letech zemřel Josef Turek, český veterán z bojů o Dunkerque

Autor: ,
  16:55aktualizováno  17:06
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie3

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a ministerstva obrany Řád čestné legie poslednímu žijícímu veteránovi bojů u Dunkerku, 99letému Josefu Turkovi. Kromě toho dostal darem repliku svého tankistického baretu. | foto: x.com/ObranaTweetuje

Ve věku 100 let ve čtvrtek zemřel válečný veterán a plukovník ve výslužbě Josef Turek, poslední v Česku žijící československý voják, který se za druhé světové války zúčastnil bojů u francouzského přístavu Dunkerque. O jeho úmrtí informoval odbor válečných veteránů a válečných hrobů ministerstva obrany na síti X. Letos v únoru Turek obdržel francouzský Řád čestné legie V. stupně.

Turek byl v roce 1944 povolán do německé armády a nasazen na západní frontě ve Francii. Po zajetí americkými vojáky se dostal do Velké Británie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Jako tankista Československé samostatné obrněné brigády se následně zapojil do bojů u Dunkerque, které trvaly do konce druhé světové války. Po návratu do Československa působil krátce jako instruktor řidičů tanků, později pracoval u železnice. Poslední roky života pobýval ve Středisku komplexní péče o veterány ve Vojenské nemocnici v Olomouci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Tyranka z kauzy Kuřim ilustrovala dětské knížky. Po odhalení s ní nakladatel končí

Premium
Hana Bašová, kterou sedmiletý Ondřej nazýval Nenci, si prý jeho trápení...

Dříve měla přezdívku teta Nancy, nyní vystupuje pod pseudonymem Sofie Helfert a v občance má jméno Hana Bergamannová. Veřejnost ji ale pravděpodobně bude znát pod jejím původním jménem – Hana Bašová....

12. listopadu 2026  16:29,  aktualizováno  17:06

Zemřel Josef Turek, český veterán z Dunkerku

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Ve věku 100 let ve čtvrtek zemřel válečný veterán a plukovník ve výslužbě Josef Turek, poslední v Česku žijící československý voják, který se za druhé světové války zúčastnil bojů u francouzského...

12. listopadu 2026  16:55,  aktualizováno  17:06

Kamioňák na D2 porazil lampy. V kabině měl rozpitou vodku, vymlouval se na léky

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před...

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a...

12. listopadu 2026  17:01

Ve Znojmě pokračuje současná koalice, starostou zůstává Koudela z ODS

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem...

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové...

12. listopadu 2026  16:49

Nedaleko Bílého domu se střílelo, jeden mrtvý. Útočník se zabarikádoval

Policie a FBI na místě střelby ve Washingtonu, D.C. (12. listopadu 2026)

Pět lidí bylo ve čtvrtek postřeleno v prestižní washingtonské čtvrti v pěší vzdálenosti od Bílého domu. Podle svědka byl jeden člověk z pětice postřelen v posilovně a zraněním podlehl. Střelba byla...

12. listopadu 2026  16:41

Letnou to neskončí, vzkázal Minář vládě. Představil program nedělní demonstrace

Demonstranti na pražské Letenské pláni „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou...

Spolek Milion chvilek pro demokracii ve čtvrtek představil program na nadcházející demonstraci na pražské Letenské pláni. Protest se bude konat proti změnám financování veřejnoprávních médií. Spolek...

12. listopadu 2026  16:36

Deset náměstků je anomálie, tepe zlínskou koalici její zastupitel. Vadí mu i primátor

Zastupiteli Pavlu Konečnému (ODS) vadí počet náměstků i Vančura jako primátor.

Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolený novým zlínským primátorem. Primátorský řetěz s plaketou a symbolický klíč od města převzal z rukou svého předchůdce...

12. listopadu 2026  16:33

Hodnoty El Niña jsou mimo monitorovací grafy. Co to znamená pro Evropu a Česko

El Ni&#241;o a jeho dopady

Meteorologové potvrzují návrat klimatického jevu El Niño, který může v následujících měsících ovlivnit počasí téměř na všech kontinentech. Zatímco v některých oblastech zvyšuje pravděpodobnost...

12. listopadu 2026  16:23

„Spolužačkám přesně popsala, jak je zabije.“ Školu sevřel strach z chování dívky

Premium
Budova Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. (12. listopadu 2026)

Vážné výhrůžky, které spolužačka adresovala ostatním studentům, řešili učitelé prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera. Dívka podle informací iDNES.cz osobně i online druhým vyhrožovala smrtí a...

12. listopadu 2026  16:20

Kushner s Witkoffem přijeli za Putinem. Navrhl humanitární misi v Kosťantynivce

Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...

Ruský prezident Vladimir Putin při čtvrtečním setkání s americkými zmocněnci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě navrhl zorganizovat humanitární misi týkající se ukrajinského města...

12. listopadu 2026  12:12,  aktualizováno  16:08

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Když z nebe „prší“ peníze. V Astaně vyhodili z okna kufry s miliony dolarů

V kazašské Astaně létaly z okna balíky dolarů

V Kazachstánu ve čtvrtek ráno pršely dolary. Někdo je vyhodil z okna v bytovém komplexu Atlanta v centru hlavního města Astany. V osmi kufrech se podle portálu Meduza nacházelo odhadem až 80 milionů...

12. listopadu 2026  16:05

Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026)

Z vládních Motoristů zamíří 17. listopadu k památníku na Národní třídě místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták. Uvedl to mluvčí strany Lukáš Koutník. Sám Oto Klempíř přitom ještě na konci října...

12. listopadu 2026  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.