Zemřel Josef Turek, český veterán z Dunkerku

Turek byl v roce 1944 povolán do německé armády a nasazen na západní frontě ve Francii. Po zajetí americkými vojáky se dostal do Velké Británie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Jako tankista Československé samostatné obrněné brigády se následně zapojil do bojů u Dunkerque, které trvaly do konce druhé světové války. Po návratu do Československa působil krátce jako instruktor řidičů tanků, později pracoval u železnice. Poslední roky života pobýval ve Středisku komplexní péče o veterány ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Ve 100 letech zemřel Josef Turek, český veterán z bojů o Dunkerque
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