Středula chce na Hradě hájit poctivé. Na šéfa odborů nerezignuji, říká

Ve čtvrtek odpoledne jste oznámil, že plánujete kandidovat v prezidentských volbách.

Pouze jsem oznámil, že jsem projevil zájem o podporu občanů v možné budoucí kandidatuře na prezidenta. Protože já se nemůžu stát kandidátem tím, že se za něj prohlásím. Podle zákona musíte splnit podmínky, které jsou buďto podpisy poslanců, senátorů, nebo občanů. V mém případě bych se chtěl ucházet o podporu občanů. Pokud se to stane, tak poté teprve se mohu stát kandidátem na prezidenta.

Plánujete tedy jako možný prezidentský kandidát rezignovat na post předsedy ČMKOS?

Proč bych to měl dělat? Předseda ČMKOS je mé povolání a živobytí. Nevím, co bych potom měl jako případný kandidát napsané jako zaměstnání. Nebo mám být na Úřadu práce? Vždyť poslanci si také kromě práce ve Sněmovně nechávají svoji práci.

Nemohlo by některým odborářům vadit, že kromě postu jejich předsedy vedete politickou kampaň?

Jsem šéfem organizace, která je politická. Odbory se zabývají politiky nejsilnější ráže. Řeší mzdy, důchody, nezaměstnanost, ekonomiku. Jsem člověk, který se politikou zabývá. Tyto dvě věci nejsou v nesouladu. Pan prezident na sjezdu vyzval mé kolegy, aby mě podpořili v kandidatuře. A je to na nich, pokud budou chtít, podepíší, pokud nebudou chtít, kandidátní listinu nepodepíší.

Jak se vaše zaměstnání promítne do témat, které byste jako případný kandidát chtěl vyzdvihnout?

Pokud se kandidátem stanu, tak budu dělat, co mi je přirozené. Budu obhajovat poctivé proti nepoctivým, ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele nebo rodiny s dětmi. Budu dělat vše pro to, aby ti, kteří se chovají jinak, byli po zásluze „odměněni“.

Už jste uvažoval nad tím, jaký okolo sebe postavíte volební tým?

Ještě nevím jaký, ale určitě ten nejlepší.

Na sjezdu odborů vás podpořil prezident Miloš Zeman. Cítíte, že vám podpora prezidenta pomůže?

Podpořil mě jeden občan, jehož povolání je prezident České republiky. Velmi si toho vážím, ale v podobě petice má hodnotu jednoho podpisu. Jsem za tu podporu rád, ale stejně budu rád za podporu každého občana.

Občan Miloš Zeman ale může ovlivnit spoustu dalších občanů.

Lidí s takových vlivem je hodně, třeba i předseda ČMKOS má velký vliv. Čechů, kteří mají vliv na občany, není málo.

Zájem o prezidentský post již projevili miliardáři, podnikatelé i politici. Jaká je vaše pozice vedle těchto lidí?

Třeba právě to, že se celý život zabývám starostmi těch „dolních deseti milionů“, řečeno slovy Miloše Zemana. Vyrostl jsem mezi nimi, udělal jsem v tomto za třicet dva let své práce nemálo. Znám jejich starosti i pozitivní stránky.

Nejde pouze o lidi, kteří pracují ve firmách, jde o podnikatele, živnostníky, umělce. Jsou to lidé, kteří tady žijí. Moje výhoda je to, že jsem toho za svůj život hodně prožil. Ale takový nějaký příběh bude mít každý z kandidátů na prezidenta.