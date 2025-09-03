Čtyři roky jsou pomalu pryč a vláda Petra Fialy se blíží ke konci. Podařilo se jí podle vás zkrotit rozpočet, jak v kampani před lety slibovala?
V žádném případě. To, co se teď děje kolem deficitu, je naprostá katastrofa. Pamatuji si, že jsme se dříve hádali o mínusu 20, 30 miliard a skoro všichni vykřikovali věty o zadlužování dětí a dalších generací. A najednou tu máme schodek 286 miliard a vypadá to, že je to úplná pohoda. Ta situace je naprosto nezvládnutá a může za to vláda.
V sociálního dialogu tato vláda patří opravdu k těm nejhorším. Dali opakovaně jasně najevo, že zaměstnanec rozhodně není jejich zásadním zájmem.