Zvyšte platy, jinak to do voleb pocítíte, vzkazuje vládě šéf odborářů Středula

Josef Středula předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
,
Kvůli inflaci a poklesu reálných mezd chtějí odbory od ledna zvednout platy všech státních zaměstnanců o 10 procent. Vládu kvůli tomu už několikrát marně kontaktovali. Pokud jim nyní nevyhoví, hodlají ještě před volbami protestovat. „Já být vládou, tak bych nepokoušel, co se může stát. Jestliže se nebude chtít dohodnout, budeme aktivovat členskou základnu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Čtyři roky jsou pomalu pryč a vláda Petra Fialy se blíží ke konci. Podařilo se jí podle vás zkrotit rozpočet, jak v kampani před lety slibovala?
V žádném případě. To, co se teď děje kolem deficitu, je naprostá katastrofa. Pamatuji si, že jsme se dříve hádali o mínusu 20, 30 miliard a skoro všichni vykřikovali věty o zadlužování dětí a dalších generací. A najednou tu máme schodek 286 miliard a vypadá to, že je to úplná pohoda. Ta situace je naprosto nezvládnutá a může za to vláda.

V sociálního dialogu tato vláda patří opravdu k těm nejhorším. Dali opakovaně jasně najevo, že zaměstnanec rozhodně není jejich zásadním zájmem.

