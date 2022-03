Měl byste chodit kanálama, sepsul kvůli Putinovi senátor Hilšer komunistu Skálu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Naše vláda by neměla vykřikovat, že jsme ve válce. Naše prestiž těmito výroky klesla. Riskujeme bezpečnost. Nestrkejme nos do války, kterou vedou supervelmoci. USA v zastoupení a Rusko přímo,“ započal Skála čtvrthodinu ostrých názorových střetů.

Nejvíce se oba aktéři chytli na téma, zda je ruský prezident válečný zločinec, jak ho mimo jiné nazvala i americká hlava státu Joe Biden. „Tam je hodně válečných zločinců. Nebudu vynášet kádrovácké posudky, musel bych to dělat i u dalších lidí,“ prohlásil Skála a později zmínil například bývalé prezidenty USA Baracka Obamu nebo Billa Clintona.

„Pan Skála ukázal, že stojí na straně válečného zločince Putina, který bombarduje civilisty, vraždí děti a ženy,“ vpálil Skálovi Hilšer. „Příště si povíme, kdo je válečným zločincem. Moc se na to těším. Vy jste na straně prezidentů, kteří zavraždili statisíce lidí,“ odvětil zástupce KSČM.

Vítal Skála ruské tanky v roce 1968?

„Vždy jste se zastával Putina. Ale když vidíte, co se děje, říkáte, že se do věcí nechcete pouštět. Možná by byl pan Skála rád, kdyby zde byly ruské tanky. Sám je snad v roce 1968 vítal. Měl byste chodit kanálama,“ prohlásil Hilšer.

Skálovi bylo v té době 17 let a sám politik z KSČM označil výrok svého oponenta za „žert“. Jenže, jak upozornil web Aktuálně.cz před šesti lety, ve svém životopise pro Státní bezpečnost o srpnu 1968 sám napsal: „Snažil jsem se pomáhat sovětským vojákům i ve zdánlivě bezvýznamných věcech jejich každodenního života u nás.“

K další slovní přestřelce došlo na téma možného jaderného útoku ze strany Ruska. „Je v zájmu České republiky, aby dolet raket s jadernými hlavicemi na ruská centra trval tři nebo čtyři minuty?“ zeptal se Skála. „Pokud poletí tři minuty do Moskvy, tak je to správné,“ řekl k tomu Hilšer.

Pokud bude rétorika Západu pokračovat stejně jako dosud, visí nad námi podle Skály jaderný konflikt. „Jsem zastánce, abychom neprováděli politiku, která k tomu přispívá,“ dodal komunista.

Podle Hilšera naopak hrozí, bude-li v Rusku nadále vládnout Vladimir Putin. „Vždy bude vyhrožovat, musíme ukázat, že se nenecháme vydírat. Pokud Ukrajina padne, bude to pro Putina vzpruha. Musíme Ukrajinu podpořit,“ apeloval senátor.