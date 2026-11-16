Bylo plno, komentoval poslanec SPD protest. Pak ale Letnou zaplnil ovcemi

Příspěvkem tak narážel na vysokou účast na demonstraci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Protest se konal mimo jiné na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií a proti krokům vlády, jejíž je SPD součástí.
Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření Nerušila i předsedu SPD Tomia Okamuru. Ani jeden z nich do vydání článku na dotazy nereagoval.
Na Letnou podle odhadu organizátorů dorazilo 350 až 450 tisíc lidí. Zaplnili všechny připravené sektory a část účastníků sledovala program také z přilehlých Letenských sadů. Na shromáždění vystoupili řečníci z řad občanské společnosti i kultury.
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Demonstranti měli na vládu čtyři hlavní požadavky. Spolek Milion chvilek pro demokracii vyzval kabinet, aby stáhl takzvaný Klempířův zákon, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a jejich financováním ze státního rozpočtu. Organizátoři se obávají, že by tím veřejnoprávní média mohla být vystavena většímu politickému tlaku.
Dále požadovali zahájení skutečného dialogu s veřejností a omluvu za způsob, jakým koalice prosadila posun novely do druhého čtení. Hlasování se ve Sněmovně uskutečnilo 24. října ve 4:36 ráno, což se stalo symbolem takzvaného stylu 4:36. Spolek chce také závazek, že vláda nebude podobným způsobem prosazovat důležité zákony bez řádné diskuse.
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Posledním požadavkem bylo odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. To organizátoři zdůvodňovali obavami o obranyschopnost země a kroky, které podle nich ohrožují národní bezpečnost.
Okamura v neděli pro iDNES.cz uvedl, že se spolek Milion chvilek „navštěvuje s opozicí“. „Spolek Milion chvilek zastává dlouhodobě názory ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, takže mluví úplně stejně jako tyto opoziční strany,“ řekl. Vláda zrušení poplatků pro Českou televizi a rozhlas hájí mimo jiné tím, že má tento bod ve svém programovém prohlášení.