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Bylo plno, komentoval poslanec SPD protest. Pak ale Letnou zaplnil ovcemi

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  16:39
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SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských...

SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských lídrů. Na snímku lídr Mgr. Josef Nerušil – člen Rady Českého rozhlasu, odborný pracovník Arcibiskupství pražského. (15. července 2021) | foto: Michal Turek, MAFRA

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....
Josef Nerušil
Poslanec Josef Nerušil (SPD) a bývalý prezident Václav Klaus při oslavách...
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Na Letnou dorazilo v neděli podle organizátorů kolem 400 tisíc lidí. Poslanec SPD Josef Nerušil ale zaplněné prostranství pojal po svém. Na sociálních sítích sdílel obrázek, na němž demonstranty vystřídalo stádo ovcí. „Ano, bylo plno,“ připsal k němu.

Příspěvkem tak narážel na vysokou účast na demonstraci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Protest se konal mimo jiné na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií a proti krokům vlády, jejíž je SPD součástí.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření Nerušila i předsedu SPD Tomia Okamuru. Ani jeden z nich do vydání článku na dotazy nereagoval.

Na Letnou podle odhadu organizátorů dorazilo 350 až 450 tisíc lidí. Zaplnili všechny připravené sektory a část účastníků sledovala program také z přilehlých Letenských sadů. Na shromáždění vystoupili řečníci z řad občanské společnosti i kultury.

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Demonstranti měli na vládu čtyři hlavní požadavky. Spolek Milion chvilek pro demokracii vyzval kabinet, aby stáhl takzvaný Klempířův zákon, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a jejich financováním ze státního rozpočtu. Organizátoři se obávají, že by tím veřejnoprávní média mohla být vystavena většímu politickému tlaku.

Dále požadovali zahájení skutečného dialogu s veřejností a omluvu za způsob, jakým koalice prosadila posun novely do druhého čtení. Hlasování se ve Sněmovně uskutečnilo 24. října ve 4:36 ráno, což se stalo symbolem takzvaného stylu 4:36. Spolek chce také závazek, že vláda nebude podobným způsobem prosazovat důležité zákony bez řádné diskuse.

Okamura odmítl svůj odchod. Ať protestují, ale poplatky zrušíme, řekli Babiš i Klempíř

Posledním požadavkem bylo odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. To organizátoři zdůvodňovali obavami o obranyschopnost země a kroky, které podle nich ohrožují národní bezpečnost.

Okamura v neděli pro iDNES.cz uvedl, že se spolek Milion chvilek „navštěvuje s opozicí“. „Spolek Milion chvilek zastává dlouhodobě názory ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, takže mluví úplně stejně jako tyto opoziční strany,“ řekl. Vláda zrušení poplatků pro Českou televizi a rozhlas hájí mimo jiné tím, že má tento bod ve svém programovém prohlášení.

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