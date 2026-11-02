„Chlap s velkým Ch. Věděl, že komunismus je svinstvo.“ Politici vzdávají hold Mašínovi

„Josef Mašín byl člověk, který se nikdy nesmířil s totalitou a za svobodu byl ochoten nasadit vlastní život,“ vyzdvihl Fiala. Poslední ze tří mužů, kteří se v padesátých letech minulého století vzepřeli komunistickému režimu v Československu a nakonec se prostříleli na Západ, zemřel v 94 letech v americké Santa Barbaře.
Zpráva přichází jen několik měsíců poté, co zemřela jeho sestra Zdena Mašínová. Společně se starším bratrem Ctiradem, který zemřel už před 15 lety, byli synové hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího.
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Zemřel Josef Mašín. Odešel poslední člen legendární odbojové skupiny
„Zemřel Chlap. Chlap s velkým Ch, který miloval svobodu víc než svůj život. Tak, jak miloval svobodu, tak nenáviděl nacismus i komunismus stejnou měrou a pokládal za samozřejmou povinnost proti nim bojovat,“ ocenil Mašínův odkaz Kalousek. „Ať odpočívá v pokoji a ať mu svítí věčné světlo,“ popřál zesnulému.
S přáním pokojného odpočinku se přidal také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Legenda českého boje proti komunismu. Člověk, který věděl, že komunismus je svinstvo a komunisti jsou svině,“ prohlásil.
Činy skupiny bratří Mašínů dodnes rozdělují společnost. Pro jeden tábor jsou symbolem národního hrdinství a legitimního ozbrojeného odboje proti režimu, který vraždil a věznil své občany. Pro druhé jsou jejich metody, při nichž zemřelo několik lidí včetně svázaného strážmistra v Čelákovicích, nepřijatelným násilím.
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Žena tří odbojů. Zdena Mašínová byla hrdinkou neklidného 20. století
Například pro bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) byl Josef Mašín mladší hrdina třetího odboje a symbol nesmiřitelného boje proti komunistické totalitě.
„Padesátá léta nebyla žádná normální doba, ale bezohledný teror státu proti vlastním lidem. Kdo to nezažil a komu komunisté nezničili rodinu nebo život, ten dnes jen těžko pochopí, v jaké atmosféře strachu a bezmoci se tehdy žilo. Proto jsem bytostně alergický na lacinou relativizaci komunistických zločinů a moralizování od lidí, kteří v 50. letech nežili, nemuseli se bát o holý život a komunistická bota po nich nikdy nešlapala,“ vysvětlil svůj přístup ke kontroverzní osobnosti.
Odsuzovat odbojovou skupinu bratří Mašínů z pohodlí dnešní svobody je podle něj nejen pokrytecké, ale i nebezpečné nepochopení podstaty totality. „Komunisté vyhlásili válku vlastnímu národu a Mašínové ji přijali se zbraní v ruce, přesně v duchu odkazu jejich statečného otce. Komunistické zločiny nesmíme omlouvat ani relativizovat. Josef Mašín prokázal obrovskou odvahu, která si zaslouží náš hluboký respekt,“ dodal Válek.
Osobnější vzkaz připojil poslanec za ODS Pavel Žáček, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. „Pepíku, jsem rád, že jsme se ještě v létě mohli sejít u Tebe v Santa Barbaře,“ napsal na sociální síť X a zveřejnil společnou fotografii.