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V Památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku se v neděli uskutečnilo veřejné vzpomínkové setkání nazvané Oslava života Josefa Mašína. Účastník protikomunistického odboje zemřel 1. listopadu ve věku 94 let v americké Santa Barbaře. Byl posledním žijícím členem skupiny, která se v 50. letech za dramatických okolností probila na Západ. Pojďte se podívat, jak to na rodném statku Mašínových vypadá.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nedělní vzpomínkové setkání začalo ve 14:00. Mezi řečníky byli například přátelé Josefa Mašína, spisovatel Jan Novák či režisér Martin Vadas. Promluvit měl také evangelický farář Marek Zikmund a historik Petr Blažek, místopředseda spolku Mašínův statek. Účast přislíbil i místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Akci společně uspořádaly spolek Mašínův statek, Regionální muzeum v Kolíně, Muzeum paměti XX. století, Spolek pro zachování odkazu českého odboje a Nadační fond Milana Paumera. Josefa Mašína, stejně jako jeho otce, matku a bratra, připomíná v Lošanech stálá expozice, do které sám věnoval některé osobní předměty.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle historika Petra Blažka se bude osobnost Josefa Mašína v lošanském památníku připomínat i v příštím roce přednáškami a dalšími akcemi.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Činnost skupiny bratří Mašínů ve třetím odboji je potřeba neustále připomínat, protože řada lidí ji má velmi zkreslenou. Často si neuvědomují, v jak brutálních podmínkách tehdy ti mladíci fungovali a co vlastně dokázali,“ uvedl již dříve pro iDNES.cz ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Josef Mašín se narodil 8. března 1932 v Lošanech do vlastenecké rodiny. Po komunistickém převratu v únoru 1948 založil s bratrem Ctiradem ozbrojenou odbojovou skupinu. Prováděli sabotáže a přepadali stanice Sboru národní bezpečnosti, aby získali zbraně pro očekávaný konflikt mezi Západem a Východem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na podzim roku 1953 se bratři spolu s Milanem Paumerem za dramatických okolností probili přes východní Německo (NDR) do Západního Berlína, aby se spojili s americkou armádou. Do jejich stíhání tehdy bezpečnostní složky nasadily desítky tisíc ozbrojených mužů a zátah se zapsal jako jedno z největších pátrání studené války.
Autor: koláž Expresu, Profimedia.cz
Při akcích skupiny zemřelo celkem šest lidí. Případ bratří Mašínových tak dodnes rozděluje českou společnost na dva nesmiřitelné tábory.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rodný statek v Lošanech zabavili rodině v 50. letech komunisté. Zdena a Josef Mašínovi ho získali v restitucích zpět v roce 2017. O rok později přenechal Josef svůj podíl sestře, která se významně zasloužila o vznik památníku a v roce 2022 statek převedla na spolek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Už v roce 1946 vyznamenal prezident Edvard Beneš tehdy nezletilé bratry Josefa a Ctirada medailemi Za chrabrost před nepřítelem za osobní statečnost v době války.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Josef Mašín byl posledním žijícím členem odbojové skupiny. Milan Paumer zemřel v roce 2010 v Praze a Ctirad Mašín v roce 2011 v americkém Clevelandu. Letos v červnu pak ve věku 92 let zemřela i jejich sestra Zdena Mašínová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jeho otec, podplukovník Josef Mašín starší, patřil ke klíčovým postavám protinacistické organizace Tři králové. Za odpor proti okupantům zaplatil v roce 1942 životem, přičemž syny před popravou v dopise zavázal, aby vždy hájili svobodu vlasti.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Občanský průkaz, který doputoval s Josefem Mašínem až do svobodné západní zóny v Berlíně.
Autor: Repro: Cesta na severozápad
Památník tří odbojů se v Lošanech otevřel v srpnu 2022. Spolek ho vybudoval z výtěžku veřejné sbírky a v současnosti ho provozuje Regionální muzeum v Kolíně, které zřizuje Středočeský kraj.
Autor: Anna Kristová, MAFRA