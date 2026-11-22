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Kim Čong-un vzal dceru na lyže, pasoval se do role instruktora
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se vyrazil s rodinou podívat na rozestavěné turistické letovisko, které se nachází u města Samdžijon v horské provincii Rjanggang. Pozornost médií upoutala především...
To že jsou školní toalety? Rekonstrukce se povedla, reakce boří sociální sítě
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
To je on? Ano! Odstrkovaný Putin zaujal jaderným kufříkem i tlustými podrážkami
Ruský diktátor Vladimir Putin si s sebou na jednání v Číně přivezl i obligátní jaderný kufřík. Alespoň to tvrdí jeho propagandista Jevgenij Popov, jemuž to na kameru potvrdil muž, který záhadný kufr...
Putin ve věci Ukrajiny není přítel. Šéf tajných služeb reagoval na Trumpa
Ruský prezident Vladimir Putin není přítelem Spojených států, pokud jde o Ukrajinu, řekl v neděli ředitel amerických tajných služeb Jay Clayton. Reagoval tak na nedávná slova amerického prezidenta...
Mami, rozbil se mi mobil. Žena uvěřila sms zprávě, přišla o desetitisíce
Jednoduchá zpráva, po níž se žena stala obětí podvodu a přišla o desetitisíce korun. Stalo se v srpnu, kdy uvěřila, že jí z píše dcera se žádostí o pomoc.
RECENZE: Se sekyrkou do půl těla. Muž snů se jmenuje Dřevorubec
Novinka kin Dřevorubec nejvíce připomíná bezbolestnou hru typu „hádej, co bude dál“. Nesplete se opravdu nikdo, natolik opsaný je model červené knihovny, kterak hrdinka vymění povrchní městskou...
Kypr vyhostil dva ruské diplomaty. Podezřívá je ze špionáže
Z Kypru byli vyhoštěni dva ruští diplomaté kvůli podezření ze špionáže. Tamní zpravodajské služby odhalily špionážní síť, jež se snažila získat tajné informace o bezpečnosti Kypru a Evropské unie....
„Ohromná záře na desítky kilometrů.“ Ukrajina zaútočila na rafinerii na jihozápadě Ruska
V petrochemickém závodu v Novošachtinsku v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle očitých svědků hoří jedna ze skladovacích...
Ve čtvrtek udeří zima. Situace se jeví riziková na většině území, varuje ČHMÚ
Česko tento týden čeká ryze zimní počasí. Už v pondělí se místy budou vyskytovat sněhové přeháňky. Největší sněhovou nadílku by ale měla přinést tlaková níže ve čtvrtek, na jihovýchodě napadne až 15...
Vedení ODS bude jednat, jak chce strana zvrátit klesající preference
Členové předsednictva ODS a šéfové regionálních a oblastních sdružení budou v podvečer na setkání republikového sněmu jednat o strategii, kterou chce opoziční strana zvrátit klesající trend...
Vláda chce přitvrdit proti vytlačování vozidel i ujíždění před policií
Za bezohlednou jízdu, vytlačování vozidel ze silnice, vybržďování či ujíždění před policisty má řidičům hrozit až rok vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí vozu. Počítá s tím novela trestního...
Expert: Studium filmů patří do škol. Děti jim rozumí, ale neumí číst do hloubky
Filmy, seriály či krátká videa na sociálních sítích jsou každodenní součástí života mladé generace. Přesto podle člena Asociace pro audiovizuální a filmovou výchovu Pavla Bednaříka, jenž zároveň...
Půl milionu eur v malých bankovkách. Jak Jiřikovský z kauzy bitcoiny „pral“ peníze
Kriminalisté, kteří přišli na domovní prohlídku do domu rodičů Tomáše Jiřikovského, dárce bitcoinů za miliardu korun státu ve známé bitcoinové kauze, šli najisto. Věděli, kde si kontroverzní...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Ze zlatého dolu na frontu. Ruská armáda verbuje vězně a dlužníky z drsné Kolymy
Ruská Kolyma proslula svými zlatými doly i temnou historií sovětských gulagů. V posledních letech se oblast na ruském Dálném východě stala spolehlivým zdrojem mužů pro válku na Ukrajině. V bojích už...
Potápěči vytáhli z nádrže u Smolnic mrtvého muže. Nešlo o cizí zavinění
Policejní potápěči vytáhli z retenční nádrže u Smolnic v Praze 5 tělo muže ročníku 1963. Kriminalisté vyloučili cizí zavinění, příčinu neštěstí dál prověřují.