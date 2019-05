Nejsme roboti a občas chybujeme, říká expert k výstřelu v Babišově letadle

Ochranka premiéra Babiše podle všeho pochybila při odevzdávání zbraně pilotovi v kabině letadla. Jak tento proces funguje?

Před cestou letadlem probíhá přezkoušení, zda zbraně, které jsou v držení a které používá ochranka, nejsou nabité. Na území naší republiky probíhá přezkoušení ve zvláštní místnosti, nikoliv v letadle. Na území cizího státu je to však problematické. Žádnou takovou místnost tam nemají a kontrola se proto provádí až na palubě letadla. K napadení člověka, kterého policisté chrání, může totiž dojít i po cestě k letadlu, nebo na terminálu, na ploše a podobně.

Než se zbraně odevzdají kapitánovi letadla a než se uloží na určené místo, tak každý člen ochranky musí zbraň vyndat, vytáhnout zásobník, natáhnout a provést takzvanou ránu jistoty. Když dojde k zazmatkování nebo když člověk neudělá přesně to, co má nacvičené, tak může dojít k tomu, že postup kvůli spěchu či jinému pochybení obrátí. Místo toho, aby vyndal zásobník a potom stáhnul závěr do zadní polohy, tak to udělá obráceně. A pokud je v takovou chvíli zásobník ve zbrani, dojde k tomu, že záběr stáhne do zbraně další náboj a zbraň je nabitá. Když pak chce udělat ránu jistoty, tak zcela jistě vyjde výstřel.

Existuje i jiná možnost? Například že zbraň zůstane nabitá z nějaké předchozí chvíle pohotovosti?

Ano, druhá možnost je ta, že člověk spoléhá na rutinu, vyndá zásobník, nestáhne závěr úplně nebo ho nestáhne vůbec a rovnou dá takzvanou ránu jistoty. Například kvůli tomu, že je přesvědčený, že zbraň nenosí nataženou.

Představme si modelovou situaci. Před osmi lety jsem byl v Belgii na letišti, asi sto kilometrů od Bruselu, kde bylo obrovské množství cizinců. Mezi nimi byly i podezřelí lidé. Kdybych v danou chvíli doprovázel nějakého význačného člověka a byl bych zvyklý nenosit náboj natažený v hlavni, tak bych určitě v ten moment náboj do hlavně přesunul. Už proto, že hrozba napadení se zvyšuje nepoměrně tím, že jste obklopeni lidmi, kteří jsou častěji než ostatní ve styku se zbraněmi a se zabíjením. V té rutině už to tak ochranka vnímá, protože vidí, že riziko ohrožení je větší.

Nenávistné pohledy jsou někdy výmluvnější, než kdyby někdo vytáhl kalašnikov. V tu chvíli člen ochranné služby natáhnete závěr, na který však může za nějakou dobu zapomenout. Je to okamžik, kdy se rozum a emoce dostanou do střetu. Jedno vypne druhé. Pod tíhou situace pak nastane chyba. Lidská bytost není robot, který by nechyboval.

Kam míří člen ochranky v okamžiku, kdy dává „ránu jistoty“? Nemohlo dojít k ohrožení ostatních lidí nebo letadla?

Člen ochranky, kterému se to stalo, mířil do relativně bezpečného prostoru. To znamená, že kdyby došlo k výstřelu, tak v jeho trajektorii nikdo stát nebude. Míří se nejčastěji do věci, která je pevnou překážkou. Například do nápojového vozíku. Když se totiž zamíří do podlahy, tak se nedá zaručit, že střela nepoškodí nějakou důležitou součást letadla. Nemluvím však o tom, že by mohla rána projít trupem. Mám pocit, že střelivo, které se v současné době používá, poškození trupu střelou zevnitř eliminuje.

Reakce premiéra Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek v rozhovoru s Blesk.cz uvedl, že by nerad dramatizoval celou situaci. „Já jsem u toho ani nebyl, de facto jsem už seděl. Je mi líto kolegy, protože je to velmi seriózní a pečlivý policista," uvedl. Doplnil, že celou záležitost komunikoval se šéfem ochranky. Nechce, aby člena stráže, který chyboval, vyměnili. „Chci, aby pokračoval ve své práci."

Bude podle vás mít na člena ochranky jeho pochybení nějaký dopad?

Lidsky bych si přál, aby bylo tomu člověku projeveno pochopení. Uhlídat klienta je mnohdy velmi obtížné a může přijít vyčerpání. Moc bych chtěl, aby věci dopadaly happy endem. Na druhou stranu, pokud bych tomuto útvaru velel, tak bych musel udělit exemplární trest. To je jediný mechanismus, který druhým zvýší ostražitost. Obávám se, že ten člověk bude nějak pracovně postižen. Myslím, že to dohru mít bude a to možná i pro vedoucího pracovníka ochranky. Z lidského hlediska je to pro mě velmi smutné. Jsem rád, že taková dilemata nemusím rozhodovat. Že trest nastane, je jasné, ale je to proto, aby k pochybením nedocházelo.

V případě ochranky premiéra Babiše pochybil jeden člověk. Kolik dalších lidí v bezprostřední blízkosti premiér má?

Z hlediska ohrožení by tyto věci měly zůstat veřejnosti skryté. Jsou ochránci, kteří dělají přímou ochranu dané osoby. Je štáb, který zajišťuje ochranu z dálky. To doplňuje druhý okruh, který to zabezpečuje. Není to málo lidí. Ta opatření se zdají být zbytečná ve chvíli, kdy se nic nestane. Nic se nestane v pěti tisících případů, ale jednou přijde okamžik, který pro někoho může znamenat fatální konec.

Josef Mádl trénoval jednotku takzvaných "airmashallů" , která zasahuje proti únoscům letadel a protiteroristické týmy pro leteckou společnost. Je expert na osobní ochranu a bezpečnost. Napsal knihu „Bodyguard – novodobý samuraj“ a řadu dalších odborných textů. V současné době trénuje vrcholové sportovce a pracuje jako učitel bojových umění.

Jak funguje příprava ochranky premiéra na zahraniční cestu?

Každou cestu je potřeba pečlivě připravit. Útvar ochrany ústavních činitelů se skládá z mnoha vrstev. Někteří zabezpečují před návštěvou hladký průběh, aby nenastalo něco, co nastat nemá. Je obrovské množství věcí, které se před každou návštěvou musejí zprocesovat.

Pokud se jedná o cesty mimo Českou republiku, tak je potřeba všechny oficiální záležitosti domlouvat s ministerstvem zahraničí. To spolupracuje i s ministerstvem vnitra. Společně určují, kde se ochranka na území cizího státu bude pohybovat, s jakým vybavením a zbraněmi. Návštěv neustále po světě probíhají stovky a tisíce. Výkonní bodyguardi jsou pod velkým tlakem. Hlídat člověka, aby se mu skutečně nic nestalo, není jednoduché.