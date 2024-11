Byl výjimečný, vzpomínají lidovci na Luxe. Před 25 lety prohrál boj s leukémií

Před pětadvaceti lety zemřel východočeský rodák Josef Lux. Patřil k nejvýraznějším postavám české politiky 90. let. Jako předseda KDU-ČSL svou stranu dovedl do Sněmovny i do vlády. V roce 1998 ale u něj lékaři zjistili leukémii a Lux se z politiky stáhl. V září 1999 se v USA podrobil transplantaci kostní dřeně a 21. listopadu 1999 zemřel na komplikace způsobené zápalem plic.