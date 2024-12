Černobílé ruiny antického světa. V Praze otevřel výstavu slavný fotograf Koudelka

Do jednoho ze sálů pražského Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) vchází drobný bělovlasý muž a fotoaparáty jeho kolegů se rozcvakají. „Čím méně fotím, tím víc fotí mě,“ postěžuje si Josef Koudelka a usedá na židli v čele stolu. Po šesti letech se vrací slavný fotograf do Česka s výstavou nazvanou Ruiny. Zkoumal, co přetrvalo v kameni ze starověkého Řecka a Říma. Premiéru měla výstava během covidu v Paříží, pak byla v Římě.