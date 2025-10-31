„Loni den před silvestrem mi lékaři oznámili, že mám rakovinu kůže – melanom. Najednou jsem nevěděl, co bude dál – jestli budu moct pokračovat v práci, kolik času mám ještě před sebou. Do toho se přidaly problémy s nosem. Smrt si mě prostě už označkovala – jako starého býka, kterého zatím nechává ještě chvíli chodit po pastvině, ale už si ho ocejchovala,“ líčí Klíma. Jsme bývalí kolegové a dlouholetí přátelé, proto si v rozhovoru tykáme.
Nechal sis někdy udělat horoskop?
Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že nevím, kdy přesně jsem se narodil. Oficiálně jsem narozený 19. března, což je i datum, kdy má svátek Josef. Moji rodiče mi chtěli dát jméno Josef po otci a chtěli také, aby narozeniny i svátek připadaly na stejný den. Jenže to těsně nevyšlo. Podle vyprávění vím, že matka přemluvila doktora, aby čas porodu v papírech posunul o pět minut, jen nevím, jestli dopředu, nebo zpět, tedy jestli jsem se narodil 18. března pět minut před půlnocí, nebo 20. pět minut po půlnoci. Když jsem si nechal udělat horoskopy na oba dny, víc na mě seděl ten na dvacátého.
Viděl jsem rozbitou výlohu, všechno zničené a na zdi uvnitř krvavý otisk těla, jež tlaková vlna přirazila ke stěně. V tu chvíli mi došlo, že kdyby se naše letadlo nezpozdilo, pravděpodobně bychom tudy projížděli přesně v okamžiku výbuchu.