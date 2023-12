Vypadá to jako poprava. Klíčem k vraždě v Klánovicích je nemluvně, míní Klíma

K vraždě se ví příliš málo, ale přesto: zavražděn byl otec a dítě v kočárku, dvouměsíční holčička. Co si o tom myslíte?

Ve mně to vyvolává pocit, že klíčem je právě dítě. Protože kdyby šlo o spor mezi dvěma muži či partnery nebo o obchodní i jakýkoliv jiný spor, tak vrah maximálně zastřelí toho muže. Nedovedu si představit, že by někdo tak chladnokrevně, jak bylo popsáno v médiích, zastřelil malé dítě. Vždyť bylo úplně malé, že vraha nemohlo nijak ohrozit. Proto si myslím, že je klíčem k rozluštění té vraždy. Samozřejmě je to ale jen moje domněnka a vycházím jen z toho, co vím z médií.