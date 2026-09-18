Jordánský král Abdalláh II. je v Praze, bude jednat s Pavlem i Babišem

Krále nejprve dopoledne na Pražském hradě přijme prezident Pavel, který Jordánsko navštívil v květnu 2024. Tehdy mimo jiné uvedl, že pro ČR je Jordánsko nejstabilnější zemí v regionu a lze s ním počítat jako se spolehlivým partnerem.
Podle prezidentské kanceláře patří Jordánsko v kontextu války v Gaze a rostoucí regionální nestability mezi zásadní spojence Západu v bezpečnosti a humanitární pomoci.
Po slavnostním ceremoniálu na Hradě bude následovat soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Poté se hlavy obou států setkají s médii. Před polednem se jordánský král přesune do Kramářovy vily, kde ho přijme premiér Babiš.
Jordánský krá Abdalláh II. navštívil ČR už v letech 2004 a 2009. Spolu s ním přicestoval i jordánský ministr zahraničí Ajman Safadí, česká diplomacie avizovala jeho jednání s ministrem Macinkou.