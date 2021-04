Praktici si budou do ordinace moci objednat jen 50 dávek nové vakcíny

Limit na jednu ordinaci praktického lékaře je padesát dávek, což odpovídá jednomu balení. V dubnu se vakcinační dávky dostanou pouze mezi 768 lékařů z tisíců čekajících.

„To omezení je nastavené z důvodu výše aktuálních dodávek do České republiky,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí distributora Martin Nesrsta. O vakcinační dávky se mohou lékaři hlásit na webovém portálu distributora od pondělí. Přesný čas ale nebyl z důvodu obav ze zahlcení systému zveřejněn.

„Připravili jsme se na zvýšený nápor, a to jak v nastavení parametrů pro provoz webu, tak i pro provoz zákaznické linky. Byť to riziko vždy existuje, uděláme maximum pro to, aby ten proces objednávání byl průběžný,“ dodal pro server.

Zbylé nepokryté objednávky se budou podle Nesrsty odbavovat v pořadí, v jakém přišly do systému.