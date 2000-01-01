Jmenování ministrů, přejezd autobusem na Úřad vlády a uvedení do funkcí. Tak vypadal první den nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. Kromě ceremoniálu na Hradě má vláda za sebou také první jednání. Den se ale neobešel bez překážek, na šéfa Motoristů Petra Macinku si na ministerstvu počkali ekologičtí aktivisté.
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval nový kabinet Andreje Babiše. Prohlásil, že by Česko mělo být konstruktivním členem NATO. Chce také dohlížet na nezávislost veřejnoprávních médií a demokratických institucí.
V pořadí třetí vládu Andreje Babiše tvoří hnutí ANO, SPD a Motoristé. Babiš se na post premiéra vrací po čtyřech letech.
Místopředseda hnutí ANO a nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude také prvním místopředsedou vlády.
Alena Schillerová, nová ministryně financí, bude řadovou místopředsedkyní vlády. Doplní ji noví ministři zahraničí a obrany Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD).
Šéf Motoristů Petr Macinka zatím povede kromě ministerstva zahraničí také ministerstvo životního prostředí. Nominant Motoristů Filip Turek se ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem. Pavel má navíc s jeho jmenováním problém.
Na Úřad vlády, kde se po jmenování uskutečnila první schůze nového kabinetu, se jeho členové vydali společně autobusem.
Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a premiér Andrej Babiš při cestě autobusem na první jednání vlády.
Andrej Babiš se po příjezdu do Strakovy akademie setkal také se svým předchůdcem Petrem Fialou.
Fiala Babišovi předal klíč od korunovačních klenotů a téměř osmdesátistránkovou zprávu o stavu země, ve které shrnuje výsledky vládnutí svého kabinetu.
Následovala první schůze nové vlády. Po jejím konci Babiš na tiskové konferenci prohlásil, že jeho vláda udělá maximum pro prosperitu Česka a lepší život občanů.
Zasedat bude Babišův kabinet každé pondělí, tento týden se ale výjimečně sejde i v úterý. Ministři budou projednávat stavební zákon, odmítnou emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt Evropské unie, řekl Babiš.
Poprvé se ve funkci mluvčí vlády představila bývalá rosnička Karla Mráčková. Od letošního února pracovala na tiskovém oddělení ministerstva zemědělství, předtím byla mluvčí České zemědělské univerzity.
Jako první uvedl Babiš do funkce ministryni financí Alenu Schillerovou. Ta se na resort vrací po čtyřech letech. Její prioritou bude boj s šedou ekonomikou a daňovými úniky. Ve funkci vystřídala Zbyňka Stanjuru (ODS).
Po čtyřech letech do funkce ministra školství vrací také Robert Plaga. Jeho prioritou je zajištění peněz pro resort na příští rok, zaměřit se chce také na změny obsahu vzdělávání či revizi inkluze.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa předal vedení resortu do rukou Oty Klempíře (Motoristé). Nový ministr novinářům řekl, že chce stabilní prostředí pro kulturní organizace či předvídatelné financování.
Nyní už bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský a jeho nástupce, šéf Motoristů Petr Macinka. Ten se na ministerstvu chce zaměřit na vztahy se sousedními státy.
Jana Černochová (ODS) předala agendu ministerstva obrany novému ministru za SPD Jaromíru Zůnovi. Černochová mu také dala osobní dopis, který podle ní obsahuje osobnější doporučení ohledně pomoci Ukrajině či doporučení k vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok.
Po Zůnovi uvedl Babiš do funkce nového ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO). Na ministerstvu střídá šéfa STAN Víta Rakušana. Metnar už jednou ministrem vnitra byl, a to v první vládě Andreje Babiše, která nezískala důvěru Sněmovny. V té druhé byl ministrem obrany.
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se po čtyřech letech vrátil na ministerstvo průmyslu a obchodu. Agendu mu předal jeho předchůdce Lukáš Vlček (STAN).
Kromě snížení cen energií chce Havlíček připravit antibyrokratický zákon. Plánuje také zmocněnce pro umělou inteligenci a pro technické vzdělávání. Novinářům řekl, že na resortu bude opět „od nevidím do nevidím“.
Končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předal vedení resortu ministru za SPD Ivanu Bednárikovi. Ten chce řešit hlavně chybějící peníze na dopravní stavby.
Dalším, koho Babiš uvedl do funkce, byl Martin Šebestyán (za SPD). Na ministerstvu zemědělství vystřídal předsedu KDU-ČSL Marka Výborného. Nový ministr se chce zaměřit na cenovou dostupnost potravin.
Petr Macinka přebral také agendu resortu životního prostředí, setkal se se svým předchůdcem Petrem Hladíkem (KDU-ČSL). Macinka novinářům řekl, že dvě ministerstva chce vést jen po dobu nezbytně nutnou. Chce také, aby vláda žádala o důvěru v plném složení, včetně Filipa Turka v čele ministerstva životního prostředí.
Budovu ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích v pondělí ráno obsadili aktivisté z organizace Greenpeace. Nesouhlasí s tím, aby resort vedl zástupce Motoristů sobě. O funkci ministra se uchází Turek, kvůli zdravotním problémům však zatím nebyl uveden do funkce.
Ministerstvo životního prostředí tak prozatím povede Macinka. Ekologičtí aktivisté mají ale problém jak s ním, tak i s Turkem. Macinka například podle nich popírá vědecké poznatky o životním prostředí. Vědci, ekologické organizace i studenti v minulosti napsali kvůli Macinkově i Turkově kandidatuře na ministra kritické dopisy.
Andrej Babiš se následně přesunul na ministerstvo spravedlnosti. Také končící ministryni Evě Decroix (ODS) přinesl květinu.
Prioritou nového ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce je nalezení peněz na platy administrativních pracovníků, digitalizace a boj s násilnou kriminalitou.
Ministerstvo práce a sociálních věcí převzal od Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nový ministr Aleš Juchelka. Chce se zaměřit na sociální služby a přípravu na stárnutí.
Babiš se poté přesunul na sousední ministerstvo zdravotnictví, kde uvedl do funkce Adama Vojtěcha.
Vojtěch se stejně jako někteří další ministři po čtyřech letech vrací na stejnou pozici. Ve foyer jej přivítal dosluhující ministr Vlastimil Válek (TOP 09), jemuž Vojtěch předával úřad před čtyřmi lety.
Končící ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek předal úřad Zuzaně Mrázové. Ta se chce zaměřit na lepší povolování staveb a podporu bydlení. Jedním z prvních úkolů nové vlády bude projednání stavebního zákona, kvůli kterému se kabinet sejde už v úterý.
Poslední zastávkou byl pro Andreje Babiše Úřad vlády, kde uvedl do funkce Borise Šťastného. Ten se ujal nového postu ministra sportu, prevence a zdraví.
