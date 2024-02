Pavel jmenoval 57 nových soudců. Dočkal se i Zemanem odmítaný Bodlák

„Naše Ústava říká, že soudní moc je vykonávaná nezávislými soudy ve jménu republiky, a to by se mělo odrážet nejenom v hlavičkách vašich rozhodnutí. Republika znamená věc veřejná,“ připomněl nováčkům Pavel poté, co do jeho rukou složili soudcovský slib.

„Rozhodovat jménem republiky znamená velký závazek a velký úkol pro vás všechny,“ pokračoval. Podle něj to zahrnuje nejen rovnost přístupu ke stranám sporu a dodržování zákonných postupů, ale také přesvědčivé a odpovědné vysvětlování soudních rozhodnutí. „Žijeme v době, kdy srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí není důležité jen pro strany sporu, ale velice často i pro veřejnost. Mnohokrát na tom závisí i důvěryhodnost nejenom justice, ale všech státních institucí,“ podotkl.

Mezi novými soudci výrazně převažují ženy, kterých je 45. Podle justičních statistik soudkyně převládají i u okresních a krajských soudů, u soudů vyšších stupňů se ale poměr převrací a ženy v talárech jsou tam v menšině.

Vedle advokátů a státních zástupců jsou mezi nováčky dosavadní asistenti soudců, vyšší soudní úředníci či vedoucí analytik Ústavního soudu. Nejmladší z nich nedávno překročil zákonnou věkovou hranici 30 let, nejstaršímu je 59 let.

Nejpočetnějšího posílení se díky nové jmenovací vlně dočkají soudy v obvodu pražského městského soudu, kam přijde 20 nováčků. Deset jich zamíří na soudy spadající pod středočeský krajský soud, po osmi pod Krajský soud v Brně a Ostravě, čtyři do obvodu královéhradeckého krajského soudu, po třech k soudům spadajícím pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích a poslední zbývající do obvodu Krajského soudu v Plzni.

Devětačtyřicetiletý Bodlák bude nově působit u Obvodního soudu pro Prahu 3. Kandidátem na soudce byl i za Zemana, ten ale uvedl, že Bodláka „dohnaly staré hříchy“. Bodlák předtím zamítl Zemanův podnět na prověření možné sabotáže při prezidentově hospitalizaci.

Jeho domovské státní zastupitelství také řešilo případy, které se týkaly trestné činnosti v Lesní správě Lány. V minulosti Bodlák rovněž kritizoval jednu z kontroverzních milostí, které udělil prezident Václav Klaus.

Vedle Bodláka vymění černočervený talár státního zástupce za černofialový talár okresního soudce také Martin Feřt z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Jan Novotný z Městského státního zastupitelství v Praze, Eva Čermáková z chomutovského státního zastupitelství a Tereza Tupá, která byla státní zástupkyní v Mělníku.

Aktuální jmenovací vlna soudců je druhou, kterou se prezident Pavel zabýval. Poprvé jmenoval soudce loni v listopadu, bylo jich 52. Vyzval je tehdy k uplatňování soudcovské empatie. Podle něj je důležité, aby soudci vedli procesy srozumitelně a aby lidem jasně a pochopitelně vysvětlovali rozsudky.