Řekněme si to na rovinu: jestli to jen trochu půjde a výsledky voleb se úplně nezblázní, bude sestavením nové vlády opět pověřen Andrej Babiš. Jde jen o to, nač to Miloš Zeman navlékne, píše ve svém komentáři v MF DNES Miroslav Korecký.